中颱瑪娃晚間發布海警！經濟部：應變小組開設二級全面戒備
中央氣象局今（29）日晚間發布中颱瑪娃海上颱風警報，為妥為因應颱風影響，經濟部隨即開設緊急應變小組二級，嚴實監控戒備，以保障人民生命財產安全。另外，經濟部水利署表示，受惠先前降雨，水情逐步紓緩，但此次颱風降雨恐無法完全解除旱象，各單位仍需審慎因應，全力節水調度。
記者鄭妤安／台北報導
中央氣象局於今日稍早20時30分發布瑪娃海上颱風警報，經濟部水利署表示，為妥為因應颱風影響，經濟部隨即開設緊急應變小組二級，嚴實監控戒備，收到同時，密切與地方政府保持密切聯繫，水利署暨所屬河川局、水資源局對於易致災防汛熱點均再三確認應變部署，並隨時掌握降雨情勢，以保障人民生命財產安全。
根據最新氣象資訊，瑪娃颱風可能對台灣東北部、東部地區（含蘭嶼、綠島）影響較大，水利署表示，已請各河川局注意施工人員安全，對破堤施工查核，人員、機具待命預留作業時間，且與地方政府保持密切聯繫，勿掉以輕心。
水利署指出，各項防救災措施於颱風來臨前均再次確認完成整備，包含全台70座滯洪池， 1614部抽水機，196座抽水站，1萬4559公尺防水擋板，20萬9779個防汛塊，1621位防汛志工，542個防災社區已完成預備或佈署，隨時視需要啟動上場。
水利署強調，受惠近期幾波降雨，抗旱最嚴峻的情況已度過，水情逐步紓緩，但目前氣象預報顯示，此次颱風降雨恐無法完全解除旱象，後續梅雨結構及降雨不確定性，各單位仍需審慎因應，全力節水調度，不能掉以輕心。