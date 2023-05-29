暑假出國潮！美加線大漲45%　紐澳團進淡季跌10%

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在東南亞馬新泰菲印等國旅遊上，今年國籍航空因油價漲幅及缺工影響，票價持續維持高點外，隨著中國旅遊解封，東南亞各國飯店需求量增加，也導致飯店房費掀起大幅度的漲勢，泰國政府更預計第3季對觀光客加收入境觀光稅。
對於廣受台灣民眾喜愛的東北亞線如日本，目前自由行旅客仍以大城市為旅遊的重點，然而日本二三線城市東北仙台、四國高松等地，品保協會建議，消費者可以考慮其價位漲幅相對少，總體來說，全球化的通膨造成原物料與人力吃緊，導致旅遊相關費用上漲，疫後的團費微漲，但日幣匯率持續低檔，適合全家出遊。
另在韓國方面，第三季航空公司都已復飛回歸，目前飛首爾有正航班如華航、長榮、大韓、韓亞等，加上5家廉價航空可選擇，機位充足，但因來台旅客以韓國旅客居多，間接影響機位及票價，造成團體售價區間差較大。
第三季也包含了許多節慶，像是西班牙7月的奔牛節、8月的瓦倫西亞的布尼奧爾番茄節、每年8月愛丁堡的軍樂節，9月的德國慕尼黑啤酒節，都讓歐洲旅程安排有更多選擇，今年歐洲線漲幅大約提升3成。
要特別注意的是，若民眾想前往中亞非旅遊，品保協會提醒，蘇丹和阿富汗目前外交部為紅色警戒不宜前往，存在安全風險和政治不穩定情況，建議旅客避免前往；非洲部分國家簽證作業不穩定，旅客若要前往這些地區，需要更多時間來申請。
漲幅最多的則為美加線，機票漲福高達30%至45%，7至8月暑期仍是美加地區氣候最佳時段，也是高票價的階段，2023年團體供應比往年少，導致航班容易滿，9月份稍微緩解，但票價降幅不大。
值得一提的是，在眾多漲聲中，紐澳線因為進入冬季，也是淡季，因此約有10%跌幅，澳州氣候怡人，成為絕佳避暑勝地，適合暑期親子旅遊，加上飯店房價促銷，有望吸引大批遊客前往，但澳州7至9月屬於淡季，華航部份航班或有取消的可能，出發前宜特別注意航空的異動情況。