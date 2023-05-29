艾莉絲兒「拍照瞇眼」不是裝可愛 醫檢查才知長達5年看不清楚
台灣知名主持人艾莉絲（曾莉婷），淡出幕前後專注經營保養品牌；2017年，艾莉絲與英國外交官馬培迪再婚，誕下一名混血兒子「威廉弟」，今（29）日她透露，5歲兒子總是「拍照時瞇著一隻眼睛」，經過視力檢查才發現有「弱視」問題，所幸及早發現開始矯正。
記者黃雅琪/綜合報導
女星艾莉絲今日在臉書分享育兒經驗：「如今回想一切，難怪他拍照時總是瞇著一隻眼。可是我怎麼樣都沒有想到，那是因為那隻眼睛看不清楚，而不是裝可愛。」她說明在半年前，兒子威廉弟在學校進行視力檢查，發現兩眼的視力不太正常，後續再進行2次深度檢查，才確定有一隻眼睛為弱視，必須開始配戴眼鏡矯正，險些錯過「黃金矯正時間」。
如今威廉弟除了洗澡、睡覺，其他時間都乖乖戴著眼鏡矯正，過去視差太大「長期看不太清楚」，現在矯正後在日常生活上也變得舒適許多，艾莉絲坦言：「因為我和威廉爸的視力都很不錯，所以從來沒有想過孩子會有單眼弱視的問題，儘管有好長一段時間，發現威廉弟拍照都會瞇起一隻眼睛，但不曾懷疑那是因為視力的影響。」她提醒父母們：「建議大家5歲前一定要帶小孩去檢查視力，及早發現及早治療。」