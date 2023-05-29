德里男當街捅女友20多刀致死！路人全旁觀 印度官員怒轟麻木不仁
印度首都德里警方今日逮捕了一位20歲男子，因為他於28日晚間當街犯下一起驚悚謀殺案，拿刀狂刺自己16歲女友20幾刀致死，最後還拿大石頭敲碎女友的頭。而路邊監視器畫面曝光，男子狂捅女友時行人在旁來來去去，竟沒一人上前干預男子的犯行，也引發了民眾的不解與憤怒。印度婦女委員會主席沙爾瑪（Rekha Sharma）表示，這起恐怖的命案說明了德里人如何「麻木不仁」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，由於犯罪現場的監視器畫面在社群網路上流傳，男子在巷內持刀狂捅女友，女友背靠牆壁舉手反抗，被狂刺20幾刀後癱軟在地，男子再拿起石頭猛砸女友的頭。整個過程都發生在人來人往的街道，但卻沒有路人上去阻止，這起驚悚又殘忍的謀殺案在德里掀起高度關注。當地警官辛格（Ravi Kumar Singh）表示，死者是在前往友人聚會途中，遭到尾隨的男友攻擊。辛格透露兇手在布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）被捕，目前調查還在進行中，沒辦法透露更多細節。
德里首席部長基里瓦爾（Arvind Kejriwal）稱這起命案「非常悲傷和不幸」，並哀嘆現在似乎「罪犯變得無所畏懼，不再害怕警察」。而印度婦女委員會主席沙爾瑪更怒轟，命案說明了德里人如何「麻木不仁」，案發現場明明有路人在旁，卻沒有人採取任何行動。
這不是第一次印度發生針對女性被害者的可怕犯罪，《BBC》報導表示，2012年德里曾有一位23歲女學生在公車上被輪姦致死，當時輿論也不可思議於路人的冷漠，而這起命案目前在網路引發了類似的憤怒與反思。
※【NOWnews 今日新聞
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