瑪娃颱風逼近台灣！本週「風雨影響」1圖搞懂：強風豪雨通通來
瑪娃颱風從生成到今（30）日，生命週期已來到第10天，經過3000多公里的路程後，中央氣象局昨（29）日晚間8時也已發布「海上警報」，瑪娃颱風預計還會在台灣東部海面移動到週五（6月2日），對此天氣風險公司也在臉書粉專說明本週風雨的影響變化，主要是「東北部、北部山區」需要留意大雨或豪雨出現，水庫教區水的中南部這次颱風受影響程度較小，民眾請持續覺約用水、關注後續颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員謝佩芸表示，瑪娃未來會先向西北方移動，週三北轉時最靠近台灣、週四沿著台灣東方海域北上，週五加速遠離台灣，在這段過程中，瑪娃颱風預估會維持在中度颱風等級，週五才有機會轉為輕颱，這段時間東部、北部會有較持續的雨勢，台灣西半部縣市則要留意高溫曝曬。
天氣風險公司則說明，今天到週四，東北部、北部山區有局部較大雨勢，雨區有逐漸往中北部山區擴展趨勢，累積雨量有機會達到大雨等級以上，南部山區午後有局部短暫雨，週五颱風逐漸遠離，轉為偏北到西北風環境，中北部山區仍然有陣雨機會，不過降雨狀況會逐漸減緩。週末花東地區受到背風環流影響，午後較容易有熱對流發展帶來局部雷陣雨，天氣反而不太穩定。
溫度方面，隨著颱風接近、台灣附近的風向轉為東北風，本週中北部的背風側高溫擴展到桃竹苗地區，中南部內陸則是維持高溫。今天風向由東北轉偏北風，高溫區域在中南部內陸，明（30）日南部仍有高溫，北部則會逐漸轉涼。
氣象局提醒，今日蘭嶼將有11至12級強陣風，綠島及澎湖也有10至11級，新竹至台南、恆春半島、東南部沿海及馬祖、金門則有8至9級的強風，受颱風外圍環流沉降影響，今日白天台中至屏東、金門地區有局部攝氏36度或37度以上的高溫出現，民眾要特別注意防曬。