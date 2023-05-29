▲ 台灣福斯汽車夏季健檢啟動 車主享多重優惠

「福斯人禮遇計畫」衝破10萬會員，忠誠度再創新高；台灣福斯汽車感謝車主長期陪伴，自6月1日至7月31日止，車主回廠自費滿額即贈刮刮卡，最大獎項包含NT$100,000新車再購金，以及總價值高達50萬元之原廠精品配件。同時，因應酷夏來襲，台灣福斯汽車推出夏季健檢，提供車主涼夏4大免費服務（總值NT$2,000），含車輛與冷氣系統檢查、車室空氣品質測試、O3臭氧除菌除臭和車輛外觀清潔等項目，而風箱清洗史上最優惠NT$ 1,550起（含工資），抗敏防蟎粉塵濾網75折起，指定原廠耗材／冷氣零件8折起，其中，車齡5年以上之「福斯人禮遇計畫」會員獨享原廠機油75折。除此之外，原廠指定倍耐力輪胎(Pirelli)買3送1，指定原廠精品最低65折起，Volkswagen、GTI和R動態輪圈蓋65折，行李廂置物空間分隔配件優惠價NT$4,089，歡迎車主即刻預約回廠，擁有舒適的駕馭體驗。
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自2020年「福斯人禮遇計畫」推出至今，總人數已突破10萬，締造歷史新高。因此6月1日起至7月31日止，凡車主回廠消費折扣後滿NT$10,000或里程超過10萬公里，可獲刮刮卡乙張，獎項包括NT$100,000 新車再購金，以及總價值高達50萬元原廠精品配件，而自費消費每滿NT $10,000可再得刮刮卡乙張，以此類推。
台灣福斯汽車致力守護全方位行車安全，夏季健檢推出涼夏4大免費服務（總值NT$2,000），包括車輛與冷氣系統檢查、車室空氣品質測試、O3臭氧除菌除臭和車輛外觀清潔等項目。台灣福斯汽車更不惜重金引進，德國原裝進口的空調感知器，由德國權威環境認證機構bifa Environmental Institute精密驗證，有效偵測自蒸發器吹出的微生物排放mVOC（微⽣物揮發性有機化合物），由內而外打造乾淨舒適的車室空間。
此外，台灣福斯汽車再推出風箱清洗NT$1,550起（含工資），抗敏防蟎粉塵濾網75折起，指定原廠耗材／冷氣零件8折起，倍耐力輪胎買3送1*，車齡5年以上「福斯人禮遇計畫」會員獨享原廠機油75折。此外，指定原廠精品65折起，Volkswagen、GTI及R動態輪圈蓋最低65折，車主更能以NT$4,089之優惠價，帶回行李廂置物空間分隔配件。台灣福斯汽車期盼未來透過不定期活動和尊榮禮遇，帶來完整的擁車體驗及高品質服務。