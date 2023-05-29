▲ 台灣福斯集團元月至 4 月銷售較去年同期成長 53.6%

我是廣告 請繼續往下閱讀
- Audi ：延續市場好評反饋，廣受消費者喜愛的 Audi Q5 持續帶動買氣，銷量與去年同期相較成長86%，搭配今年二月推出的e-tron S line | e-tron Sportback S line Black Edition 內外兼具的產品實力，台灣奧迪2023年表現持續成長。Audi Sport 性能車系亦不遑多讓，Audi Sport 車系台灣總銷售佔比擁有全球市場排名第七的傲然成績，台灣奧迪趁勝追擊，RS 6 Avant performance 及 RS 7 Sportback performance 也於本月份上市，為市場注入熱血動力。集合Q系列休旅、e-tron 純電動能與Audi Sport 性能車系三大產品家族之力，創造截至今年四月止的銷售佳績。此外，通路服務優化也帶動銷售動能，至四月底止，星巴克咖啡服務(We Proudly Serve Starbucks™)已進駐於全台 Audi 經銷據點，為Audi Family和所有顧客提供高品質服務。
- Volkswagen: 台灣福斯汽車第一季表現亮眼，隨著產能回穩，休旅王者The Tiguan和各式車款陸續到港，同時，23年式全車系全面凍漲，截至4月累積交車量，較去年同期增長超過70%，斬獲強勁銷售表現；此外，台灣福斯汽車致力提升車主服務，不僅持續擴增車主專屬My Volkswagen APP功能，結合LINE官方智慧客服，「福斯人禮遇計畫」車主會員將勇破十萬，而線下部分，除了力拓服務版圖，新增快捷保修站、優化各授權展示與服務中心的數位體驗，再與格上租車及SeaLand雙平台合作推出訂閱式租賃，全面滿足消費者的移動生活。
- Škoda：今年1~4月總計掛牌數為2,814台，與去年同期的1,503台相比大幅成長87%。而在4月份單月的銷售表現部分，更是一舉衝到1,160台的銷售表現，創下歷史新高。在此同時, 由各專業媒體所舉辦的評選中Škoda在各級距中亦是獲獎連連，如：Fabia—金Car獎、台灣年度風雲車、車訊風雲獎；Kamiq—台灣年度風雲車；Octavia、Superb更連續蟬連車訊風雲車，成為最受消費者青睞的歐洲進口品牌實至名歸。
- 福斯商旅: 今年1月至4月，相較於去年同期成長13.53%，其中熱銷的Caddy車系陸續到港，逐步紓解所累積的大量訂單，而T6.1 Caravelle車系也因疫情減緩、隔離政策鬆綁讓旅遊業回溫，而讓銷售表現加溫，持續累積穩定銷售量。此外，3月底中型級距唯一原廠露營車Caddy California正式上市，並同步推出「My eVanLife APP」，提升車主數位化服務及全方位VanLife魅力。持續關注在地文化及社會議題的福斯商旅，在「緊急醫療救護」議題上推出「在生命的最前線 與你同行」影片，來分享第一線救護人員的實際執勤經驗；在「無障礙移動」議題上，福斯商旅則邀請意見領袖-輪椅女孩，藉由搭乘Caddy福祉車來完成行動不便人士參加大甲媽祖遶境的心願。