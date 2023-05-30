NBA季後賽／史上最經典G7　從賭盤看熱火、塞爾提克誰佔上風

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子乃花認為，「先看盤口部分，本場比賽盤口跟我們的論調確實不同，大型博彩機構都還是相信了主場、創造歷史等等的思維，目前有著跳脫式的讓分門檻，因為如果以等級分下去做常態的AI大數據開盤，本場盤口應該只有5.5左右，但這跟此前投注熱度"兩邊都有支持"的情況不同，克服大逆境+死裡逃生回到主場，這種一般彩迷都會有的想法一但盤口真的只開在合理盤分-5.5，那麼大程度就會出現莊家最不願意看到的"兩邊投注比例失衡"，換句話說目前7分左右的門檻主要考量不是在合理主客與實力差距，而是在"投注平衡"，那麼這時候實力端其實沒有差到七分的熱火，自然就成為更好的投注選項。」
說完複雜的盤口，回歸基本面，還有以下幾點支持到熱火的受讓--
1. 一再強調的決勝時刻(Clutch Time)，在G7可能更關鍵了。東冠六場比賽下來，熱火在三次決勝時刻可以拿下2勝1敗，效率來到+5.3，其中有幾點對於塞爾提克來說很致命，決勝時刻平均多對手一次失誤；沒有在此情況下投進過任何一顆三分；投籃命中率僅13%；罰球命中率72.7%也不如熱火的86.7%，所以即使小白G6上演絕殺補籃，在那之前其實塔圖姆錯誤的不分球硬打、決殺前三秒進攻時間很差的三分線戰術等等，一但真的拉不開比分，那麼決勝能力更好且有7分受讓的熱火，至少在盤口部分是比較值得信賴的。
2. 塞爾提克本場比賽仍有關鍵傷兵困擾，那就是柏格登可能還是無法上陣，少了柏格登等於讓綠軍失去原有的一個優勢--板凳得分爆發力，即使他硬上，右手肘的傷勢其實肯定很影響喜歡拋投的柏格登，隨時要變成"負資產"，塞爾提克明顯是更仰賴打球星球的一方，這個影響遠比大家感受更大。
3. 熱火G6雖然輸球，但其實整場比賽的進攻籃板率32.7%要高過綠軍的28.6%，幾名後衛對於長籃板的爭搶有一定的提升，且要注意這是在鄧肯羅賓森上場時間增加下的數據，這代表熱火目前慢慢找到辦法，他們在火力需要羅賓森幫忙下，很大程度用聯防與換防的方式去降低羅賓森防守上的問題，改打小陣容的熱火前場禁區得失分為32比42小輸10分，完全可以接受，本場比賽只要持續維持，受讓的7分會讓塞爾提克覺得特別巨大。
幾場球看下來，基本就感受到天賦與團隊籃球的比拚，塞爾提克拿回三場絕對也是實至名歸，但熱火強勢之處就在一開始提到的"人人都可平常心"，籃球運動無法平常心時像是傳球視野變小、錯誤單打頻率變高等等的情況都會上演，這很可能是現在隨時"過度興奮"的綠軍要承擔的潛在問題，本場比賽並不看好塞爾提克即使贏也能一路雙位數領先，那麼熱火的+6.5分將是本場死戰的投注首選。
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