NBA季後賽／塞爾提克、熱火東決搶七　英雄哥缺席、傷兵名單更新

邁阿密熱火今（30）日將和波士頓塞爾提克進行東區決賽搶七大戰，兩隊出賽球員名單更新，根據報導，「英雄哥」Tyler Herro仍然不會上場，而腳踝有傷的Gabe Vincent則是出戰成疑。 我是廣告 請繼續往下閱讀 過去NBA史上還沒有任何一支球隊在7戰4勝系列賽中以0:3落後時能夠逆轉，此前150支球隊面臨這種情況，最終都落敗。其中有3支球隊曾追到3:3，塞爾提克則是第4支。熱火在季後賽首輪G1傷了Herro之後，他就一直缺陣至今，今天也確定不會打，沒有復出時間表。不過球隊展現很強的韌性，一直打進到東區決賽，並且現在只差一勝就能晉級總冠軍賽。塞爾提克這邊則有傷兵回歸，此前遭遇右前臂扭傷的後衛Malcolm Brogdon今天將可以回歸，他場均上場25.9分鐘，可貢獻12.6分3.7籃板3.1助攻。更多「NBA季後賽開打」相關新聞。影音／有Tatum的NBA東決搶七絕無冷場 菜鳥年就「隔扣詹皇」NBA季後賽／塞爾提克拚0:3奇蹟逆轉 Tatum必須維持生涯搶七水準NBA季後賽／史上最經典G7 從賭盤看熱火、塞爾提克誰佔上風影音／G6爭議！聯盟送秒數助攻塞爾提克0.1秒絕殺 裁判報告打臉