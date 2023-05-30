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NBA季後賽／塞爾提克、熱火東決搶七　英雄哥缺席、傷兵名單更新

▲邁阿密熱火後衛Tyler Herro，可能將扮演熱火晉級的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密熱火後衛Tyler Herro，可能將扮演熱火晉級的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

邁阿密熱火今（30）日將和波士頓塞爾提克進行東區決賽搶七大戰，兩隊出賽球員名單更新，根據報導，「英雄哥」Tyler Herro仍然不會上場，而腳踝有傷的Gabe Vincent則是出戰成疑。

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過去NBA史上還沒有任何一支球隊在7戰4勝系列賽中以0:3落後時能夠逆轉，此前150支球隊面臨這種情況，最終都落敗。其中有3支球隊曾追到3:3，塞爾提克則是第4支。

熱火在季後賽首輪G1傷了Herro之後，他就一直缺陣至今，今天也確定不會打，沒有復出時間表。不過球隊展現很強的韌性，一直打進到東區決賽，並且現在只差一勝就能晉級總冠軍賽。

塞爾提克這邊則有傷兵回歸，此前遭遇右前臂扭傷的後衛Malcolm Brogdon今天將可以回歸，他場均上場25.9分鐘，可貢獻12.6分3.7籃板3.1助攻。

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