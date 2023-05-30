瑪娃颱風龜速靠近了！最新路徑「雨彈炸2地區」 颱風假機率曝光
瑪娃颱風昨（29）日晚間已經往北轉向，不過仍然持續龜速的接近台灣當中，中央氣象局也在昨晚8時30分發布「海上警報」，表示週三北轉時最靠近台灣、週四沿著台灣東方海域北上，週五加速遠離台灣，「東北部」以及「北部山區」山區要小心有大雨以及豪雨發生的機率。不過民眾最關心的颱風假部分，按照現在的整個路徑、影響範圍，機會可以說是微乎其微。
記者張嘉哲/綜合報導
氣象局觀測，瑪娃29日晚間11點位在鵝鑾鼻東南東方約520公里海面上，持續以每小時7公里向北北西前進，目前暴風圈逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及臺灣東南部海面構成威脅。
謝佩芸表示，瑪娃颱風由於缺乏導引氣流，沒有動力的它目前像在海上漂流，因此速度相當緩慢，氣象局針對巴士海峽和台灣東南部海域發佈「海上警報」，降雨方面，受到颱風外圍環流影響，台灣東北部及東部有局部大雨，甚至豪雨發生的機率，北部、東南部及馬祖有局部短暫陣雨，其它地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部及其它山區有局部短暫雷陣雨。
而西半部中南部地區受瑪娃颱風影響較小，謝佩芸提及，受颱風外圍環流沉降影響，今（30）日白天台中至屏東、金門地區有局部攝氏36度或37度以上的高溫出現，民眾要特別注意防曬，此外，由於瑪娃後續幾天移動速度緩慢，且路徑還有些不確定性，海上警報可能會一直持續到週五（6/2），請民眾持續留意颱風資訊。