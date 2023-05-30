林靖恩遭控奪房一場空！李坤城「驚人遺產」曝 收入來源超多
資深音樂人李坤城在今（2023）年4月因大腸癌病逝，享壽66歲，他與妻子林靖恩的「爺孫戀」也再次躍上版面。可在他過世後，其兒子李卓軒27日用爸爸的臉書控訴林靖恩偽造生前夫妻贈與搶房產，不過該屋早已貸款過4筆，譏諷林心機用盡卻只能等屋子被法拍。此事件也使眾人關注起李坤城的遺產，他過去曾透露自己有6萬張黑膠唱片的收藏，網友透露總價值應有5千萬。
記者李惠婷/綜合報導
李坤城與林靖恩的「爺孫戀」頗多爭議，兩人低調交往多年，因男方在今年4月罹大腸癌病逝而再次受到關注。李坤城病逝後，兒子李卓軒疑似於今日發文控訴，怒斥林靖恩偽造生前夫妻贈與搶房產，又控其偽造文書、將父親銀行戶頭裡的救命錢領光、生前拿到遺產過戶後就躲起來。
更指出林靖恩「霸佔著老家，遺產稅也不處理，房貸也不繳，整天在老家喝酒打電動，破壞東西摔東西」，揚言要提告。不過他表示老屋早已貸款過4筆、負債滿滿，認為林靖恩沒有工作能力也只等法拍，怒斥她「心機用盡，結果搶到負債還沾沾自喜」。
關於李坤城究竟留下多少遺產，據《壹頻新聞網》報導，除了近期鬧得沸沸揚揚的房產外，據李坤城生前自述，他不太需要為經濟狀況憂慮，因為收入來源有版稅、通告費、網拍黑膠留聲機及台灣文獻等，也曾透露自己收藏有6萬多張的黑膠唱片，有網友預估，光是黑膠唱片的價值就高達有5千萬，認為「夠一般人吃一輩子」。