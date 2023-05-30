7-11也是三圈半！開賣「泰奶霜淇淋」 全家霜淇淋「新口味」開戰
過去在超商冰品市場，全家獨佔鰲頭，每個月霜淇淋可以賣上百萬支，如今7-11也不甘示弱，繼復刻許多民眾回憶的「思樂冰」之後，近日也連同霜淇淋也回歸販售，有網友先是吃到胖胖冰「芒果口味」，接著又吃到隱藏版「泰式奶茶」口味！而全家下個月即將迎來「超夯彈珠汽水」口味的回歸，夏日冰品大戰可以說是一觸即發！
記者張嘉哲/綜合報導
夏天才剛拉開序幕，超商的冰品大戰已經率先開打！最近7-11大動作讓「思樂冰機台」以及「霜淇淋機台」出現在門市當中，網路社群掀起一波討論，繼日前思樂冰在總部門市開賣之後，也有網友在7-11松高門市買到「芒果口味」的霜淇淋，另外最新進度則是在「道生門市」發現的「泰式奶茶霜淇淋」。
其中芒果口味的霜淇淋是目前時下最夯的「胖胖冰」，而泰式奶茶口味的則是一般的霜淇淋，不過口味非常特殊，根據民眾敘述的口感「泰式奶茶超好吃！雖然甜但是完全不會膩，主要是7-11冰品現在兩件也能抽抽樂，有可能抽到2支0元還不錯」。
而對於網路上不少人已經搶先開箱，7-ELEVEN業者證實，已有限定門市開賣霜淇淋。目前根據網友分享，一共有松高門市、總部門市、道生門市三家有販售霜淇淋，口味從牛奶、芒果、泰式奶茶都有出現，何時霜淇淋能夠全面在台灣各縣市7-11開賣，許多民眾都超期待。至於外觀、以及售價部分，7-11的霜淇淋與全家霜淇淋看上去都是三圈半的結構，一支都是49元。
而超商霜淇淋霸主的全家，目前販售的是「白葡萄霜淇淋」，不過已有店員以及部落客上網搶先爆，6月接檔新口味將是復刻2019年的「彈珠汽水霜淇淋」。全家預計在本周五6月2日發表新口味，並暗示是顛覆過往的「創新聯名」，喜愛汽水口味的民眾可以期待了。