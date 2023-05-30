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恢復往來！委內瑞拉總統馬杜洛相隔8年再訪巴西

▲巴西總統魯拉上任後推動恢復與委內瑞拉關係，29日在首都巴西利亞與委內瑞拉總統馬杜洛會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統魯拉上任後推動恢復與委內瑞拉關係，29日在首都巴西利亞與委內瑞拉總統馬杜洛會面。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西總統魯拉上任後推動恢復與委內瑞拉關係，今天在首都巴西利亞與委內瑞拉總統馬杜洛會面時，批評國內外社會對委內瑞拉的偏見，並說馬杜洛自2015年以來首次訪問巴西，是歷史性的一刻。

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馬杜洛（Nicolás Maduro）今天抵達巴西參加30日開始的南美領袖峰會，他和魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）先進行閉門會議，隨後率巴西政府官員和委內瑞拉代表團其他成員舉行擴大會議，兩國領袖簽署農業領域的諒解備忘錄，以及監督雙邊合作的機制。

巴西與委內瑞拉的關係被巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府切斷。2019年上任後，波索納洛不再承認馬杜洛為委內瑞拉總統，並和美國和歐盟一起接受瓜伊多（Juan Guaidó）為臨時總統。

今年初魯拉上任後，推動兩國關係重回正軌，巴西也在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）恢復設立外交代表處。

馬杜洛在睽違8年後再次訪問巴西，魯拉說這是「歷史性的一刻」，巴西恢復了與其他國家，尤其是與巴西接壤國家建立政治和國際關係的權利。

魯拉還批評國內外社會對委內瑞拉的偏見，例如去年巴西總統大選期間，經常聽到對手說「如果魯拉當選，巴西將變成委內瑞拉」，但這根本是風馬牛不相及，巴西和委內瑞拉是兩個獨立國家，有各自要面對的困難，所以更加需要通過合作，尋求突破並實現雙贏。

對於委內瑞拉反民主和威權主義的說法，魯拉認為只能由委內瑞拉展示自己的敘事，以改變人們的觀感。

馬杜洛表示，委內瑞拉已經準備好恢復與巴西投資者和企業家的良性關係，敞開大門為商界提供充分保障，以重返投資和經濟成長年代，推動兩國各領域互利友好合作，保持巴西和委內瑞拉以及南美洲各國政府之間的頻繁和直接對話。

馬杜洛還宣稱，委內瑞拉希望加入由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家集團（BRICS），因為該集團代表新世界地緣政治的建設，吸引其他尋求世界和平和合作的國家，而委內瑞拉也在其中。

關於此議題，魯拉表示會在金磚國家會議上提出討論，他個人會支持委內瑞拉及其他國家加入金磚國家集團。（編輯：馮昭）1120530

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