天蘆會小弟呼麻失控！裸上身露刺青嚇壞路人 車內搜出毒、刀遭逮
天道盟天蘆薈成員22歲王姓男子，昨（29）日晚間吸食大麻後，開車載著女友外出，不料行經蘆洲民族路時，王男卻突然打赤膊走下車，在路邊灑白紙情緒失控，警方趕抵後，在車內尋獲大麻、刀械，全案已依毒品危害防制條例、公共危險罪及社會秩序維護法等罪送辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，昨天晚間9時許，民眾報案指稱，蘆洲區民族路156號公車站牌前，有一名男子不斷做出脫序行為，警員到場後，發現公車站旁停了一輛藍色轎車，且地上撒滿空白A4紙，一旁站著打著赤膊露出大片刺青的王男，至於與他同行的丁姓女友則坐在車內。
雖現場沒有聞到酒味，但警方發現2人明顯精神恍惚，要求丁女下車接受盤查時，她還因站不穩癱軟倒地，王男見狀便開始失控暴走，最終遭警方壓制上銬，並在車內起獲1把藍波刀、1把西瓜刀及大麻2.36公克，全案訊後已移送新北地檢署偵辦。
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