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洋蔥生吃還是煮熟好？不同顏色營養有別！挑選、保存、料理方式全解析

洋蔥生吃還是煮熟好？不同顏色營養有別！挑選、保存、料理方式全解析
洋蔥生吃還是煮熟好？不同顏色營養有別！挑選、保存、料理方式全解析

Heho健康

洋蔥的辛辣總叫人眼淚直流，有人喜歡它嗆辣迷人的風味，有人偏愛煮熟後釋出的甘甜。洋蔥的料理多變，不同顏色各有適合的烹飪方式，怎麼吃最營養？選購與保存有什麼要領？讓 Heho 營養師告訴你！

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洋蔥的營養價值

洋蔥堪稱植化素的寶藏，含多種類黃酮素，有抗氧化、抗發炎的功效，能夠抵禦自由基對身體的攻擊，維持心血管健康，遠離癌症侵襲。其中，最關鍵的營養成分「槲皮素」具有多種好處，能夠調節免疫、減緩過敏，槲皮素有天然抗組織胺的美名，經常會流鼻水、眼睛癢的人，可以多吃點洋蔥抗過敏。

此外，洋蔥也是維持骨骼健康的幫手，它有一種特別的胜肽類 GPCS，可以刺激成骨細胞活性，減少骨質流失；洋蔥不只提供膳食纖維，還有豐富的果寡醣，能幫助腸道好菌繁殖，刺激腸胃蠕動，可說是改善便秘的救星。

洋蔥怎麼吃才健康？生吃煮熟有差！

印象中的洋蔥多半是土黃色外皮，其實還有紫色、白色的洋蔥。黃洋蔥有較多槲皮素、蒜素；紫洋蔥的花青素豐富，且熱量最低；白洋蔥則有較多的維生素 C。那麼到底該生吃還是熟食？其實各有優缺。

熟食

高溫烹調會流失較多的營養素，不過可以降低洋蔥的辛辣，減少腸胃道刺激，若搭配油脂烹調能夠提升槲皮素的吸收率，黃洋蔥味道較辣，適合煮熟來吃。

生吃

生食能完整攝取洋蔥的營養，若沒有腸胃問題不妨試將紫洋蔥拌入沙拉；白洋蔥口味偏甜，無論生吃或燉湯都很美味。



洋蔥怎麼挑選？

洋蔥有分為國產和進口兩種，外觀明顯不同。國產洋蔥成紡錘狀，外皮易剝除而破碎；進口洋蔥的顏色較深，圓圓胖胖的，外皮較為完整。挑選時應選擇表皮無龜裂，飽滿紮實的洋蔥，如果按壓覺得鬆鬆、偏軟，內部可能已有腐爛。

洋蔥怎麼保存？

常溫

未去皮的洋蔥可以放在陰涼乾燥且通風的地方，避免陽光高溫還有潮濕發霉，保存妥當大概能存放1個月。

冷藏

若洋蔥已經切開沒用完，把去皮切半的洋蔥用廚房紙巾包裹起來，放到冰箱的蔬果室，約可存放 2 週。

冷凍

事先將洋蔥備切片、切絲或切丁，裝入密封袋拿去冷凍，不僅能延長保存期限，未來不用解凍就可以料理。

有些人會好奇，如果洋蔥放到發芽還可以吃嗎？營養師補充，洋蔥不像馬鈴薯發芽後會產生毒素，可以食用，但是品質、口感、營養素都會下降，最好還是趁新鮮吃完。若是洋蔥變軟可能是內部發霉或腐爛，建議不要吃。



文／陳筠臻、圖／雷思瑜

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 洋蔥生吃還是煮熟好？不同顏色營養有別！挑選、保存、料理方式全解析

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