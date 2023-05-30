瑪娃颱風龜速移動！「最新路徑」出爐 宜蘭、花東嚴防大雨
瑪娃颱風在昨（29）晚發布海上警報，中央氣象局表示，瑪娃的暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，今日台灣附近各海面風浪增大、雨量變多，一直到明（30）日，台灣東北部、東部地區要防範局部大雨發生的機率，避免非必要的海邊活動；西半部的中南部地區則因颱風沉降氣流的原因，需留意攝氏36度以上的高溫。不過由於瑪娃未來在北轉後仍和台灣本島有一段距離，因此暴風圈觸陸的機會不大，發布陸上警報的機率也偏低。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約460公里，以每小時4轉6公里速度，向北北西進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。
氣象局指出，瑪娃颱風由於缺乏導引氣流，因此未來幾個小時將以非常緩慢的速度前進，預測明日早上8時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約410公里的海面上，24小時只會移動50公里，強度方面，由於台灣東南部的海溫較低，因此瑪娃颱風會維持在中颱影響台灣，週五減弱後才會快速遠離。
降雨部分，今日台灣東北部、東部有局部大雨發生的機率，北部、東南部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其它地區及澎湖、金門為多雲到晴；此外，蘭嶼易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風，桃園至臺南、恆春半島、東部、東南部沿海空曠地區及金門將有8至9級強陣風，大台北、東北部沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，最新颱風動態氣象局將持續掌握。