霞海城隍爺化身DJ慶誕辰！文總「誕隍祭」6/16起嗨翻大稻埕

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文總指出，2023年「台北霞海城隍文化節」讓總是聆聽著人們祈願與祝禱的城隍老爺化身為電台DJ，放送大稻埕地方故事的旋律，並擷取「城隍爺誕生祭典」名詞，創出「誕隍祭」的主題。主視覺中，城隍爺手拿象徵音樂的蛋黃唱片、聲音故事的大聲公，以及代表大稻埕街區的混音鍵盤，更有代表在地店家的燈籠窗花等圖騰，以黑紫紅黃的色塊，堆疊出飽滿鮮明的地方力量，如同大稻埕新舊文化交融的特性。
李厚慶表示，文化總會於2019、2020年連續2年和台北霞海城隍廟共同主辦台北霞海城隍文化節，而後受疫情影響，活動因此取消或縮小規模，今年疫情解封，活動重新盛大舉辦，將帶來多項活動，包含島語音樂會、暖暖壽市集、香火non stop市集、大稻埕暖壽宴、霞海城隍坐龍舟巡遊大稻埕、掌中暖壽戲、迎城隍遶境、霞海城隍福宴、祝壽祈福法會、誕隍祭．大稻埕聲活圈計劃等，活動為期1個月，歡迎民眾6月走逛大稻埕，為城隍老爺慶生祝賀。
李厚慶說，今年誕隍祭中的島語音樂會將在6月24、25日2天於永樂廣場舉辦，歌手包含里地歸、裝咖人、雙生仔、馬場克樹feat.大竹研、查勞·巴西瓦里、桃子A1J、柔米、A_Root同根生，透過結合在台灣島嶼上不同語言，一同向城隍爺祝壽，同時也展現台灣多元樣貌，今年6月，請跟著城隍老爺的指揮，隨大稻埕跳動起來！