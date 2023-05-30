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霞海城隍爺化身DJ慶誕辰！文總「誕隍祭」6/16起嗨翻大稻埕

▲台北霞海城隍廟與文化總會共同舉辦2023年「台北霞海城隍文化節」－「誕隍祭」主視覺今（30）日曝光。（圖／文化總會提供）
▲台北霞海城隍廟與文化總會共同舉辦2023年「台北霞海城隍文化節」－「誕隍祭」主視覺今（30）日曝光。（圖／文化總會提供）

記者李琦瑋／台北報導

隨著疫情趨於穩定，台北霞海城隍廟與文化總會共同舉辦2023年「台北霞海城隍文化節」，呼應城隍爺誕辰，以「誕隍祭」為主題，將於6月16日至7月9日帶來傳統祭典、市集、音樂會一系列精采活動。文化總會今（30）日公布活動主視覺，讓城隍爺化身為電台DJ，ON AIR放送來自大稻埕的街坊故事與歷史典故，在創新與傳統的融合中，開創地方文化新局，也盼在城隍爺庇佑下，祈願台灣平順幸福。

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文化總會秘書長李厚慶表示，城隍爺200多年來一直守護著台灣，近年廟方持續以傳承、創新方式，為傳統廟宇文化注入更多型態內容與創意，累積更多在地故事。為慶祝城隍爺生日，文化總會邀請大稻埕新興地方團隊小島裡文化統籌視覺設計及街區聲音採集 ，由創辦人方序中擔任視覺總監，攜手Bito新銳設計師蔡賢臻（和平製品）合作，兩組在地創意團隊，以新一代潮流手法碰撞出今年度的活動主視覺 。

文總指出，2023年「台北霞海城隍文化節」讓總是聆聽著人們祈願與祝禱的城隍老爺化身為電台DJ，放送大稻埕地方故事的旋律，並擷取「城隍爺誕生祭典」名詞，創出「誕隍祭」的主題。主視覺中，城隍爺手拿象徵音樂的蛋黃唱片、聲音故事的大聲公，以及代表大稻埕街區的混音鍵盤，更有代表在地店家的燈籠窗花等圖騰，以黑紫紅黃的色塊，堆疊出飽滿鮮明的地方力量，如同大稻埕新舊文化交融的特性。

李厚慶表示，文化總會於2019、2020年連續2年和台北霞海城隍廟共同主辦台北霞海城隍文化節，而後受疫情影響，活動因此取消或縮小規模，今年疫情解封，活動重新盛大舉辦，將帶來多項活動，包含島語音樂會、暖暖壽市集、香火non stop市集、大稻埕暖壽宴、霞海城隍坐龍舟巡遊大稻埕、掌中暖壽戲、迎城隍遶境、霞海城隍福宴、祝壽祈福法會、誕隍祭．大稻埕聲活圈計劃等，活動為期1個月，歡迎民眾6月走逛大稻埕，為城隍老爺慶生祝賀。

李厚慶說，今年誕隍祭中的島語音樂會將在6月24、25日2天於永樂廣場舉辦，歌手包含里地歸、裝咖人、雙生仔、馬場克樹feat.大竹研、查勞·巴西瓦里、桃子A1J、柔米、A_Root同根生，透過結合在台灣島嶼上不同語言，一同向城隍爺祝壽，同時也展現台灣多元樣貌，今年6月，請跟著城隍老爺的指揮，隨大稻埕跳動起來！

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