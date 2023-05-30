AI需求飆升！Nvidia將在以色列建設「超級電腦」
美國晶片大廠輝達（Nvidia Corporation）發展AI市場有成，儼然成為產業內的熱門話題，共同創辦人兼執行長黃仁勳近期訪台也掀起一股「Nvidia熱潮」，有外媒報導稱，為了因應AI日益高漲的需求，輝達正在以色列建造AI「超級電腦」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》、《以色列時報》報導，輝達高級副總裁夏納（Gilad Shainer）表示，輝達與以色列約800家初創公司、數萬名軟體工程師合作，耗資數億美元，研發名為「以色列一號」的電腦系統，號稱運算能力可達每秒八個exaflop，將成為全球運算速度最快的AI超級電腦之一，部分有望年底正式運作。
報導提到，「以色列一號」的運作將基於輝達新推出的Spectrum-X網路平台，這是一種專為生成式AI構建的高性能以太網架構。
夏納聲稱，AI是「我們一生中最重要的技術」，過程需要搭配GPU（圖形處理器），如今，生成式人工智能無處不在，需要進行大型資料庫訓練，「以色列一號」就是項重大投資，有助於推動以色列和全球的創新。
夏納並說，生成式AI等變革性技術，正在迫使所有企業突破數據性能的界限，以追求競爭優勢，並讓網路工程師、AI數據科學家和雲端服務商，能更快獲得精準資訊，進一步做出明智決策。