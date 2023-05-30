睡覺突然抖一下，正常嗎？醫提醒４情況早檢查，可能疾病所致。

我是廣告 請繼續往下閱讀
當身體出現下墜感：洪暐傑醫師表示，入睡抽動相當常見，原因主要和「下墜感受」有關，是一種人體在睡眠狀態中出現下墜感時會出現的防衛機制，許多研究認為是出自於人類演化所遺留下來。
大腦曲解下墜：出現下墜感的原因，除了夢境以外，也包括了身體肌肉在睡眠狀態處於極度放鬆時，大腦為避免身體過度放鬆，發送信號至身體各處肌肉，此時就會像突然發車而出現「短暫拋錨」的情況，而此情況所帶來的影響也讓身體曲解為下墜感，因此抽動而醒。
容易誘發下墜感的原因：也有不少睡眠相關研究認為，容易出現下墜感的原因，大多和姿勢、位置、睡眠品質等有關。睡眠姿勢若趨向於捲曲狀會有較高的機率出現抽動，例如趴睡。而睡覺位置若不平穩，例如趴在書上，也會有較高的機率出現不平衡，引起下墜感。至於睡眠品質則如受到環境、咖啡因、劇烈活動、心理壓力，使得睡眠品質不佳或處於淺眠、易醒的狀態。
睡覺抖一下也可能是生病？醫指４情況提醒留意健康！
即便入睡抽動人人都可能發生、相當常見，不過洪暐傑醫師也提醒，除了有可能是疾病所引起之外，也需檢視睡眠狀態是否不佳。
入睡抽動可能影響身體健康的背後原因，也有可能和營養流失或缺乏等影響有關，例如鉀、鎂、鐵、鈣缺乏就會較容易抽動。而睡覺時常會覺得不舒服、覺得癢的不寧腿也有可能。而連續抽動很有可能是癲癇正在發生。
若睡眠時常被中斷也難讓睡眠狀態進入深層睡眠，深層睡眠是大腦修復的重要時刻，若時常被中斷也意味著大腦容易欠缺修復，久了也容易使得身體出現慢性發炎、容易生病。
睡覺突然抖一下，正常嗎？醫提醒４種情況盡早檢查。
洪暐傑醫師表示，入睡抽動通常都是一次性的，不會一直發生。因此若是已覺得入睡抽動干擾倒睡眠，或是抽動在短時間內、一次睡覺中出現不只一次，或是在短期內、一周出現好幾次，又或者出現時是連續抽動數次，這些都需要特別留意盡早檢查。
出現入睡抽動雖不必緊張，不過也得留意「正常的入睡抽動」為何，出現不尋常的抽動時還是得有所警覺，盡早檢查為佳，以免正出現不尋常抽動卻誤認是正常的，反倒忽略了身體正發出的警訊。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。