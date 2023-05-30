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睡覺突然抖一下，正常嗎？醫提醒４情況早檢查，可能疾病所致。

▲ （圖／今健康）
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睡覺時突然抖一下，是幾乎每個人都經歷過的情況，不過這情況有時干擾睡眠，有時在公司或學校出現這情況也讓人有些尷尬，更要注意的是，若有不尋常的抽動恐怕是疾病所致。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師指出入睡抽動常見原因，並提醒出現異常症狀盡早檢查。

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為什麼睡覺會突然抖一下？有哪些族群會更容易出現？

當身體出現下墜感：洪暐傑醫師表示，入睡抽動相當常見，原因主要和「下墜感受」有關，是一種人體在睡眠狀態中出現下墜感時會出現的防衛機制，許多研究認為是出自於人類演化所遺留下來。

大腦曲解下墜：出現下墜感的原因，除了夢境以外，也包括了身體肌肉在睡眠狀態處於極度放鬆時，大腦為避免身體過度放鬆，發送信號至身體各處肌肉，此時就會像突然發車而出現「短暫拋錨」的情況，而此情況所帶來的影響也讓身體曲解為下墜感，因此抽動而醒。

容易誘發下墜感的原因：也有不少睡眠相關研究認為，容易出現下墜感的原因，大多和姿勢、位置、睡眠品質等有關。睡眠姿勢若趨向於捲曲狀會有較高的機率出現抽動，例如趴睡。而睡覺位置若不平穩，例如趴在書上，也會有較高的機率出現不平衡，引起下墜感。至於睡眠品質則如受到環境、咖啡因、劇烈活動、心理壓力，使得睡眠品質不佳或處於淺眠、易醒的狀態。

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睡覺抖一下也可能是生病？醫指４情況提醒留意健康！

即便入睡抽動人人都可能發生、相當常見，不過洪暐傑醫師也提醒，除了有可能是疾病所引起之外，也需檢視睡眠狀態是否不佳。

入睡抽動可能影響身體健康的背後原因，也有可能和營養流失或缺乏等影響有關，例如鉀、鎂、鐵、鈣缺乏就會較容易抽動。而睡覺時常會覺得不舒服、覺得癢的不寧腿也有可能。而連續抽動很有可能是癲癇正在發生。

若睡眠時常被中斷也難讓睡眠狀態進入深層睡眠，深層睡眠是大腦修復的重要時刻，若時常被中斷也意味著大腦容易欠缺修復，久了也容易使得身體出現慢性發炎、容易生病。

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睡覺突然抖一下，正常嗎？醫提醒４種情況盡早檢查。

洪暐傑醫師表示，入睡抽動通常都是一次性的，不會一直發生。因此若是已覺得入睡抽動干擾倒睡眠，或是抽動在短時間內、一次睡覺中出現不只一次，或是在短期內、一周出現好幾次，又或者出現時是連續抽動數次，這些都需要特別留意盡早檢查。

出現入睡抽動雖不必緊張，不過也得留意「正常的入睡抽動」為何，出現不尋常的抽動時還是得有所警覺，盡早檢查為佳，以免正出現不尋常抽動卻誤認是正常的，反倒忽略了身體正發出的警訊。

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