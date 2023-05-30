NBA季後賽／Butler轟28分晉級冠軍賽　熱火103：84勝塞爾提克

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NBA七戰四勝制系列賽史上，從未有球隊從0勝3敗逆轉晉級，塞爾提克距離紀錄僅剩一勝之遙，未料開賽卻陷入低潮，首節一度陷入近4分鐘的得分荒，單節只拿15分，熱火22：15領先。
熱火本場比賽用多套區域聯防限制助綠衫軍的進攻，加上選秀落榜軍團賣力演出，Gabe Vincent、Max Strus、Caleb Martin和Duncan Robinson等4名落榜生扮演殺手，上半場合力攻下32分，其中Caleb Martin砍下平生涯季後賽半場新高的14分，一度拉開差距至17分，熱火上半場52：41領先。
根據紀錄顯示，熱火上半場領先達雙位數時，已經拿下41連勝，排名史上第二，僅次於湖人的63場。塞爾提克落後的主因還是外線手感低迷，上半場三分球21投4中，命中率僅19%。
雙方第三節形成拉鋸戰，塞爾提克受限於區域防守，始終無法翻轉局，Jayson Tatum帶傷上陣，表現下滑，前三節僅出手9次，命中4球，拿下12分、11籃板。
熱火「天降神兵」，Caleb Martin前三節14投10中，三分球4投3中，攻下23分，真實命中率高達82.1%，東區決賽已累積達132分，成為史上在分區決賽累積最多得分的選秀落榜生。
Jaylen Brown第四節初就出現本場第7次失誤，熱火一波7：0的猛攻，將分差擴大至20分，滿場塞爾提克球迷鴉雀無聲，勝負底定，熱火繼2020年後，再度闖進總冠軍賽。
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