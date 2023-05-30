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NBA季後賽／Butler轟28分晉級冠軍賽　熱火103：84勝塞爾提克

熱火不願讓塞爾提克創造歷史，在東區決賽G7於客場搶下重要勝利。（圖／美聯社／達志影像）
熱火不願讓塞爾提克創造歷史，在東區決賽G7於客場搶下重要勝利。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-23球季NBA季後賽東區決賽進入最高潮，熱火和塞爾提克連兩年在東區決賽於搶七大戰決一死戰，但今年贏家換人當。熱火當家球星Jimmy Butler攻下28分，Caleb Martin扮演奇兵，進帳26分、10籃板，終場103：84擊敗塞爾提克，系列賽4：3，挺進總冠軍賽。

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Jayson Tatum首節就扭傷腳踝，仍帶傷上陣出賽超過40分鐘，13投5中，只拿下14分，團隊三分球低迷，42投僅9中，命中率21.4%，成為吞敗主因。

NBA七戰四勝制系列賽史上，從未有球隊從0勝3敗逆轉晉級，塞爾提克距離紀錄僅剩一勝之遙，未料開賽卻陷入低潮，首節一度陷入近4分鐘的得分荒，單節只拿15分，熱火22：15領先。

熱火本場比賽用多套區域聯防限制助綠衫軍的進攻，加上選秀落榜軍團賣力演出，Gabe Vincent、Max Strus、Caleb Martin和Duncan Robinson等4名落榜生扮演殺手，上半場合力攻下32分，其中Caleb Martin砍下平生涯季後賽半場新高的14分，一度拉開差距至17分，熱火上半場52：41領先。

根據紀錄顯示，熱火上半場領先達雙位數時，已經拿下41連勝，排名史上第二，僅次於湖人的63場。塞爾提克落後的主因還是外線手感低迷，上半場三分球21投4中，命中率僅19%

雙方第三節形成拉鋸戰，塞爾提克受限於區域防守，始終無法翻轉局，Jayson Tatum帶傷上陣，表現下滑，前三節僅出手9次，命中4球，拿下12分、11籃板。

熱火「天降神兵」，Caleb Martin前三節14投10中，三分球4投3中，攻下23分，真實命中率高達82.1%，東區決賽已累積達132分，成為史上在分區決賽累積最多得分的選秀落榜生。

Jaylen Brown第四節初就出現本場第7次失誤，熱火一波7：0的猛攻，將分差擴大至20分，滿場塞爾提克球迷鴉雀無聲，勝負底定，熱火繼2020年後，再度闖進總冠軍賽。


▲Jayson Tatum無法率隊突圍，G7在主場輸球，無緣總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jayson Tatum無法率隊突圍，G7在主場輸球，無緣總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
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