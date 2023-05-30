又一例！加拿大華裔議員批中　遭北京當局鎖定

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早前情報局透露，加拿大保守黨華裔眾議員莊文浩（Michael Chong）和前保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Tootle）都因對北京直言批評，而被中國當局鎖定。
香港出生的關慧貞，幼時隨父母移民加拿大，長年在政壇關注弱勢團體權利，重視國際人權福祉，多次譴責中國對待香港和新疆維吾爾族的壓迫手段。
儘管被中國列入黑名單，關慧貞仍然參加27日於溫哥華舉行「六四民主行」紀念活動。關慧貞和約200位民眾舉著抗議旗幟標語，一路遊行至中國駐溫哥華領事館門前，並在現場發表演講。
關慧貞說，身為眾議員都會被針對，顯見更多普通民眾的處境更艱難。「對於在香港和中國有家人或親人的一般加拿大人，他們的恐懼是真實地存在的，其家人可能面臨的危險是真實存在的。」
她對中央社表示，自己不會被中國政府嚇倒，不會保持沉默、就此噤聲。「我支持香港人、支持維吾爾人爭取基本人權，我和其他議員在國會投票支持對抗維吾爾遭種族滅絕的法案。我們要告訴政府，絕對不能容忍任何形式的外國干預。」
「六四民主行」紀念活動是由溫哥華支援民主運動聯合會舉辦，主席李美寶說，中國在加拿大的干預手段非常全面，他們從政壇、商界、僑界、學界和媒體等各層面下手，一點一滴滲透加拿大社會。
李美寶舉例：「90年代想在溫哥華華埠豎立一尊民主女神像，曾遭到中國領事館阻撓，連一個牌匾都不讓設立；多倫多約克大學校園內90年代設立的民主女神像，也一度被校方移除。我們曾想在加拿大華文媒體刊登六四紀念廣告，也被拒絕過。」
加拿大新民主黨黨魁駔勉城（Jagmeet Singh）將於明天在眾議院提出動議案，呼籲總理杜魯道（Justin Trudeau）委任的特別報告員強斯敦（David Johnston）辭職，同時敦促杜魯道必須委任一個具有傳票權的法官領導公開聆訊（public inquiry），全面調查外國干預。
杜魯道委任前總督強斯敦擔任調查中國干預加拿大選舉的特別報告員，調查後雖指有中國干預，但認為不需要公開聆訊調查。
強斯敦的報告引來反對黨嚴厲批評，指他與杜魯道家族關係緊密，已失去民眾信任。（編輯：陳惠珍）1120530