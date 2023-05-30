侯友宜出馬整合高雄左楠立委　陳玫娟撤申訴改挺黨提名候選人

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國民黨總統參選人侯友宜為此出面整合，在今日上午七點半左右，陳玫娟在侯友宜、高雄市黨部主委黃昭順的共同見證下，宣布撤回此次初選民調申訴，將全力支持國民黨提名的候選人。
陳玫娟表示，2024關鍵一戰只有團結國民黨才能贏得勝選，她願意顧全大局撤回申訴並全力支持國民黨所推出的候選人，共同為台灣人民的未來打拚；侯友宜則特別感謝玫娟議員的謙讓，這次的大選需要大家團結一心，國民黨才能重返執政、國會過半，感謝陳玫娟「顧全大局」。
黨部主委黃昭順也代表黨部感謝陳玫娟議員的大氣，她強調，每一位同志都是重要的夥伴，面對2024中華民國關鍵的一戰，大家更要團結一起打拚，感謝侯友宜總統參選人協調與整合，未來將是團結、有戰力的國民黨，明年一起把中華民國贏回來。
李眉蓁則表示，對於陳玫娟議員的雍容大度、顧全大局，她非常感動、非常感謝，必不辜負陳玫娟議員、陳麗珍議員、侯友宜市長的成全與期待，一定贏回左楠，讓團結的美麗花朵在明年盛開，這次初選讓她深深感受到兩位議員的深厚實力，今天陳玫娟議員委屈自己，把擴大服務左楠的任務交給她，讓她感覺到「團結」兩個字，原來這麼有力量，這麼有溫度，她十分感動。
李眉蓁認為，初選可以僥倖，然而大選的勝利是唯一的選項，唯一的必然。三年前她在大家無所期待下敗得一塌糊塗，然而今非昔比，現在剛出發就有陳玫娟議員、陳麗珍議員和侯友宜市長這三道光給她力量，讓她信心滿滿，贏回左楠立委、拉高總統選票就是她唯一的回報方式，「不負眾人，不負自己」。