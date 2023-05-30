颱風為何不來台灣？近10年1～6月「沒半顆侵台」 瑪娃新路徑出爐
今年第2號颱風「瑪娃」正以中度颱風的姿態緩慢靠近台灣，不過依各國推估的路徑分析，瑪娃路徑極大機率在北轉後偏東跑，最後從台灣東北方海域遠離，「颱風又一次閃開台灣」，讓許多民眾相當困惑，對此氣象專家賈新興也分享，近10年的「1月至6月」其實都沒有颱風侵襲，歷年侵台颱風數平均也只有0.4個，瑪娃最新路徑也有偏東趨勢，觸陸機率應該不高。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，台灣主要颱風季節是7至10月，若觀察1958年至2022年間，1月至6月侵台颱風數的長期平均為0.4個，上一次在這段時間發布警報且有造成災害的颱風，是2012年5月生成的「泰利颱風」，過去1月至6月，最多也只有2個颱風侵襲台灣，分別是2001年5月「西馬隆」和6月「奇比」、1990年5月「瑪麗安」和6月「歐菲莉」、1981年6月「艾克」以及「裘恩」。
賈新興解釋，1月至6月沒有颱風侵台是一種顯著的氣候特徵，尤其5月至6月是台灣的梅雨季，太平洋高壓勢力本就較弱，要侵台的話，颱風大多是出現在鋒面附近或南海才有機會，因此今年瑪娃颱風的動態其實屬於正常現象，下半年是否有颱風侵台，都還有許多變數。
針對瑪娃颱風，賈新興提及，各國未來預測的路徑平均值有較往東邊靠近，氣象局也表示，瑪娃會在週三北轉時最靠近台灣、週四沿著台灣東方海域北上，週五加速遠離台灣，侵台機率極低，不過其外圍環流的影響將為宜蘭、花東地區帶來大雨，請民眾持續留意最新颱風動態，並為防災做好準備。