嚴防颱風影響！台水關注供水品質 提醒若遇停水必做「這件事」
中央氣象局昨（29）日晚間發布中颱瑪娃海上颱風警報，台水公司今（30）日指出，為確保供水品質，昨日成立緊急應變小組，密切關注颱風動態及轄區供水狀況，各單位也已完成防颱整備措施及各項設備查檢，颱風期間如有影響正常供水，將於第一時間公告，同時，台水也提醒民眾，若遇緊急停水情形時，需立即關閉抽水馬達電源，避免馬達損壞或引起火災等悲劇發生。
記者鄭妤安／台北報導
中央氣象局於昨日晚間8時30分發布瑪娃海上颱風警報，經濟部水利署表示，為妥為因應颱風影響，經濟部隨即開設緊急應變小組二級，嚴實監控戒備。根據中央氣象局今(30)日清晨5點30分發布最新颱風動態，瑪娃颱風移動速度放慢，預計將持續北轉，主要受影響區域為北部及東部地區。台水今日指出，為確保供水品質，昨日成立緊急應變小組，密切關注颱風動態及轄區供水狀況。
台水表示，各單位已完成防颱整備措施及各項設備查檢，尤其第一、二、八、九、十、十二區管理處更積極整備，嚴防瑪娃颱風帶來的影響，持續監測轄區供水情形，以降低豪雨造成原水濁度過高或停電等突發緊急狀況影響供水穩定。颱風期間如有影響正常供水，將於第一時間公告，如用戶有任何用水問題，可以撥打客服專線1910洽詢。
台水提醒，民眾若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。