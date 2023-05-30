竹市循環餐盒/杯外送6月1日開跑　免費喝咖啡再抽千元禮券

高虹安表示，市府施政向來重視環保，為落實環保行動力，去（111）年12月起，透過公部門機關「以公帶私」率先實施起帶頭作用，辦理會議、訓練及活動等，不提供免洗餐具及包裝水及一次用飲料杯，訂餐時選擇提供循環餐盒/杯之綠色餐飲服務店家，累積至今（112）年4月，已減少碳排放量達8,100公斤，盼號召民間企業及民眾響應支持，一起來當「新竹環保咖」！
環保局長江盛任表示，購買餐飲所產生的一次性免洗塑膠餐具與紙容器數量近年增加幅度驚人，市府為持續推動垃圾減量、循環使用的觀念，今年已推出減塑生活運動PART1「新竹環保咖～自備盒杯．1享2集3抽」活動，活動期間為4月1日至9月30日，共有113家餐飲業者加入。6月1日起推出PART2「新竹環保咖～外送指定循環餐盒/杯」，活動期間至11月30日，共有31家餐飲業者響應，民眾指定使用「循環餐盒/杯」，除可享受美食外，還可參加抽獎活動。
環保局說，透過每個餐盒/杯上的活動貼紙，掃描專屬QR碼，即可登錄抽獎資料，獎項為1,000元全聯福利中心商品禮券30名，登錄次數越多，中獎機會越大。前1,000名登錄者還可獲贈7-11 CITY CAFÉ虛擬兌換卡1張，響應環保採用電子禮券方式，於次日以簡訊寄送至登錄手機門號。活動抽獎日期為12月4日，得獎名單12月5日公告於新竹市環境保護局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。
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環保局感謝31家餐飲業者力挺環保餐具外送，今年新增16家重視環保的特色餐飲店加入生力軍行列，以及歷年來持續服務的15家業者，一起為保護地球環境盡心力。每家各具特色，包括有機食材、舒肥烹調、養生蔬食、創意料理、熟成技術、當季在地食材、西式料理等。各家訂餐說明，請詳見活動店家店頭海報及活動手冊，或查詢本局資源回收網首頁的「環保外送店家」。
16家新加入名單如下：Asky問事coffee、花林煮藝美食坊、台灣水鹿咖啡館、胖丸肉圓、喬賣麵義大利麵飯、食光張飲食店、一月初健康餐盒-食品店、鱻而美簡餐坊、茗釀茶品、稻谷餐盒事務所、米思釜山韓式餐盒、森作餐廚、清大蘇記食堂、兔兔義式料理、豐米便當(formebento)-光華店、一甲子食堂。
15家持續服務名單如下：樂心料理-集和店、川越茶飲、美嘉廚房、小倉廚kitchen loft、小食光餐盒、厚道飲食店-新竹店、米庫早午食堂、好日滋味、米藍餐盒販賣所-新竹店、藍屋子109號、飛行樹屋咖啡店、川島家便當專賣店竹-科關東店，清華大學餐廳：完顏南洋料理、天燡廚，陽明交通大學餐廳：Here Cafe。
環保局表示，地球需要大家共同愛護，期望透過外送環保餐具活動，於生產端及消費端共同減少產生一次性垃圾，一起節能減碳及提高環境品質，實踐全民綠生活及聯合國永續發展目標SDG6環境品質，打造永續宜居的環保家園。