有送錢也有花錢！6月「9項民生新制」必看　舊車換新補助領破萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
因近期新冠疫情些許升溫，疾管署表示5月31日起，出入長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構等高感染風險場所及搭乘救護車時改為「建議配戴口罩」；若在醫療機構、醫事機構、一般護理之家與老人福利機構「未戴口罩者」，將依傳染病防治法第70條，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
二、6月1日啟動「夏月電價」
台電仿效國際間包括美、日、英等國家，在每年6至9月推動夏月電價制度。據最新電價表，每月用電120度以下者不受夏月電價影響；每月用電121至330度調漲約13%，331至700度調漲約22%，701至1000度調漲約23%，1001度以上調漲約28%。台電指出，夏月電價期間每戶每月平均電費增加479元。
三、6月1日起「駕訓班費用」調漲
因駕訓班費用已17年未調整過，交通部公路總局核定，6月1日起各駕訓班的小型車班、大客貨車班、聯結車班、小型車逕升大客車班、小型車附掛拖車班，收費標準下限調整為1萬元，收費上限則是1萬3500元，小型車逕升大客車班則同樣以1萬4500元上限。
四、6月1日可領用「青春動滋券」
教育部體育署規畫每年16至22歲國民可收到每人500元的青春動滋券，以電子錢包形式發放，可在運動相關產業消費時使用。領取人須在2001年1月1日至2007年12月31日出生並具國內戶籍，6月1日上午10點至12月31日可至動滋券官網領取，系統比對領取人填入的資料無誤後，就會提供QR Code和付款碼。
五、6月6日開放領取「文化成年禮金」
18到21歲青年可領取文化成年禮金1200點，價值1200元，拿手機下載「文化幣」App並完成註冊登記籍身分驗證便能領取；或每日上午10點到晚間8點，致電02-7735-2966，或寄E-mail至cp.service@tradevan.com.tw，聯繫客服申請紙本QR Code。
六、6月1日加碼「舊車換新補助金」
環保署為推行老舊車輛汰舊換新2.0，會依據換新車種是否有減少空污、減碳等差異給出不同的補助金，6月1日起汰換老舊汽車城電動車，每輛可領1萬6000元，比原先每輛1萬5000元再加1000元，而且車籍於竹竹苗者最高還能領1萬9100元。
七、6月15日發行「基北北桃1200元月票」，7月1日啟用
交通部推出通勤月票新方案，可持悠遊卡至台北捷運各車站、新北捷運有人服務車站、機場捷運各車站、台鐵指定車站、市府轉運站悠遊卡客服中心，以及國光客運基隆站、台北站、南港轉運站、新北板橋轉運站、桃園機場站、中壢站等站點設定1200元定期票。
八、6月1日「新竹市YouBike 升級2.0」
原新竹縣、新竹市YouBike系統不同步，為增加民眾跨縣市租借車輛的便利性，6月1日起新竹市YouBike1.0系統全面升級成2.0，升級後無需重新註冊，費率也與1.0相同。
九、6月15日起「桃園高鐵站科技執法」
桃園高鐵站1號門、8號門將增設設科技執法設備，臨停1分30秒、2分30秒、3分30秒車輛，起先會先將車號公布於看板，提醒駕駛人離開，但一超過3分鐘，系統將自動拍照取締，依法處300元以上、1200元以下罰鍰。