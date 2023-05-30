生理期可以運動嗎？　4種運動有助緩解經痛、消除水腫

１有氧運動：



輕度到中度的有氧運動，例如快走、慢跑等，有助於提高心肺功能、促進血液循環和釋放身體內的壓力。



２瑜伽：



瑜伽可以提供身心放鬆和平靜，同時緩解經痛和不適感。選擇一些輕柔的瑜伽動作和深呼吸練習，例如腹式呼吸、坐姿前彎和伸展動作等。



３輕度力量訓練：



輕度的力量訓練可增強肌肉和骨骼，例如使用輕重量的啞鈴進行基礎力量訓練。



４伸展運動：



進行身體伸展和放鬆的運動，有助於緩解緊繃的肌肉和減輕下腹部壓力。





１高強度耐力運動：



長跑、高強度有氧運動或高強度間歇訓練，可能會增加身體的壓力和疼痛。



２過度激烈的力量訓練：



舉重或進行大負荷的力量訓練，尤其是涉及腹部和骨盆區域的訓練，會增加腹部不適和加劇經痛。



３反復衝擊運動：



例如跳躍、熱舞或其他需要頻繁跳躍和衝擊的運動，恐會加重經痛和不適感。



４倒立瑜伽動作：



避免進行倒立的瑜伽動作，可能會影響血液流動和增加腹部壓力。



