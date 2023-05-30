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生理期可以運動嗎？　4種運動有助緩解經痛、消除水腫

生理期可以運動嗎？　4種運動有助緩解經痛、消除水腫
生理期可以運動嗎？　4種運動有助緩解經痛、消除水腫

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】生理期期間可以進行適量的運動，幫助緩解經痛、減輕壓力和焦慮感、提升心情、增加血液循環、消除水腫等。T1聯盟會長錢薇娟分享，以前就讀體育系時每天都要上游泳課，生理期也不能請假，甚至奧運時仍要上場比賽！但女性只要以正確心態面對生理期，依據不同的運動項目調整裝備等，同時攝取當季食材、補充鐵質，就能維持良好狀態。

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生理期適合的輕度運動

生理期應避免的劇烈運動
１有氧運動：

輕度到中度的有氧運動，例如快走、慢跑等，有助於提高心肺功能、促進血液循環和釋放身體內的壓力。

２瑜伽：

瑜伽可以提供身心放鬆和平靜，同時緩解經痛和不適感。選擇一些輕柔的瑜伽動作和深呼吸練習，例如腹式呼吸、坐姿前彎和伸展動作等。

３輕度力量訓練：

輕度的力量訓練可增強肌肉和骨骼，例如使用輕重量的啞鈴進行基礎力量訓練。

４伸展運動：

進行身體伸展和放鬆的運動，有助於緩解緊繃的肌肉和減輕下腹部壓力。

 １高強度耐力運動：

長跑、高強度有氧運動或高強度間歇訓練，可能會增加身體的壓力和疼痛。

２過度激烈的力量訓練：

舉重或進行大負荷的力量訓練，尤其是涉及腹部和骨盆區域的訓練，會增加腹部不適和加劇經痛。

３反復衝擊運動：

例如跳躍、熱舞或其他需要頻繁跳躍和衝擊的運動，恐會加重經痛和不適感。

４倒立瑜伽動作：

避免進行倒立的瑜伽動作，可能會影響血液流動和增加腹部壓力。
生理期運動有助於緩解經痛、改善心情、促進血液循環。記得選擇具有良好吸收能力和防漏功能的生理用品，定期更換以保持清潔和防止細菌感染，並保持均衡飲食、給予自己足夠的休息時間，如果感到疲勞或不舒服，務必停止運動並休息。另外，嚴重經痛者、經期失調、過度疲勞虛弱，或是心臟病患者，建議諮詢醫生的意見，以確保運動安全和舒適。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57989

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