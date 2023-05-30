全家APP只會買咖啡？「激省買法」新曝光：衛生紙37折、鮮奶72折

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還可選擇全帳戶商品共享、單鍵商品共享，若使用全帳戶一鍵共享，將可與10位親友共享，如選擇單件商品共享模式，每項商品將可設定不重複的10位友人，即商品數愈多，可共享人數就愈多，像是若已購買20項商品，共享人數就可高達200人。
全家表示，APP隨買跨店取具備跨店領取、商品轉贈、多組數折扣等特色，觀察會員使用行為後，發現商品轉贈筆數一年超過上億次，且轉贈對象固定、商品重複性高，因此既去年推出「訂閱型商品共享」服務，如匠土司或鮮乳等訂閱制商組，可與3位親友長期共享後，本次進一步升級全商品皆可共享，無論買啥都有團購折扣。
而慶祝新功能上線，即起至5月30日前，自有品牌衛生紙，8串679元（37折）；嘉明鮮乳拿鐵，3杯150（75折）。6月27日前，自有品牌鮮奶375ml，20入750元（約72折）；小分子氣泡水，30入500元（約57折）；義美錫蘭紅茶30入500元（約67折）；萬丹鮮乳936ml，20入1600元（約75折）。
同時，7-11也首創「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」，只要到日本出遊前開啟新功能，就可享有跨境會員服務，結帳可出示條碼累積日本Ponta點數、折抵消費，不定期提供日本指定通路優惠券，還能透過APP將日本Ponta點數即時轉匯成OPEN POINT點數在台使用，解決日本旅遊剩餘點數返台無法使用的問題。