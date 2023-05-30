7月後油門別亂踩了！超速40公里構成「危險駕駛」　直接扣牌半年

全家APP只會買咖啡？「激省買法」新曝光：衛生紙37折、鮮奶72折

▲全家除了咖啡外，APP全商品皆享有多組折扣，包括鮮奶可享72折優惠。（圖／全家提供）
▲全家除了咖啡外，APP全商品皆享有多組折扣，包括鮮奶可享72折優惠。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家搶攻親友合購商機！APP即日起「隨買跨店取」不僅限於咖啡可共享，而是全商品包括鮮食、飲料、生鮮都開放共享，購買一次就能與多位親友長期共享，省去重複訂購及多次轉贈，還能享折扣價，包括鮮奶72折、衛生紙37折。同時開啟共享服務的會員，還有機會獲得1個月份的霜淇淋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不少民眾為了享咖啡優惠，會在「隨買跨店取」購買多杯組合，並且轉贈親友合購！而全家搶攻家戶商機，APP隨買跨店取省錢再升級，即日起包含咖啡、鮮食、飲料、生鮮以及日用品等超過300項全商品都開放共享服務，不論買啥都能享團購優惠價。

還可選擇全帳戶商品共享、單鍵商品共享，若使用全帳戶一鍵共享，將可與10位親友共享，如選擇單件商品共享模式，每項商品將可設定不重複的10位友人，即商品數愈多，可共享人數就愈多，像是若已購買20項商品，共享人數就可高達200人。

▲開啟共享服務，還有機會獲得一個月份全家霜淇淋。（圖／全家提供）
▲開啟共享服務，還有機會獲得一個月份全家霜淇淋。（圖／全家提供）
全家表示，APP隨買跨店取具備跨店領取、商品轉贈、多組數折扣等特色，觀察會員使用行為後，發現商品轉贈筆數一年超過上億次，且轉贈對象固定、商品重複性高，因此既去年推出「訂閱型商品共享」服務，如匠土司或鮮乳等訂閱制商組，可與3位親友長期共享後，本次進一步升級全商品皆可共享，無論買啥都有團購折扣。

而慶祝新功能上線，即起至5月30日前，自有品牌衛生紙，8串679元（37折）；嘉明鮮乳拿鐵，3杯150（75折）。6月27日前，自有品牌鮮奶375ml，20入750元（約72折）；小分子氣泡水，30入500元（約57折）；義美錫蘭紅茶30入500元（約67折）；萬丹鮮乳936ml，20入1600元（約75折）。

▲除了咖啡、特定商品有多組合優惠價外，現在全商品皆可享多組合優惠。（圖／全家提供）
▲除了咖啡、特定商品有多組合優惠價外，現在全商品皆可享多組合優惠。（圖／全家提供）
同時，7-11也首創「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」，只要到日本出遊前開啟新功能，就可享有跨境會員服務，結帳可出示條碼累積日本Ponta點數、折抵消費，不定期提供日本指定通路優惠券，還能透過APP將日本Ponta點數即時轉匯成OPEN POINT點數在台使用，解決日本旅遊剩餘點數返台無法使用的問題。

▲7-11 APP也升級，首創「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」全新服務。（圖／7-11提供）
▲7-11 APP也升級，首創「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」全新服務。（圖／7-11提供）

7-11思樂冰開賣！霜淇淋同步回歸　「口味、售價」全曝光

週末超商小確幸！全家霜淇淋「買1送1」　7-11特大杯珍奶33元

全家霜淇淋換口味！店員嗨曝「超夯口味回歸」　白葡萄把握買1送1

今起連3天！全家霜淇淋、美式「買1送1」　7-11搭大拿鐵20元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀