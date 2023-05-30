李坤城氣切影片曝光！朱約信病榻前唱歌祝禱

知名作詞人李坤城4月大腸癌病逝，兒子李卓軒事隔1個月後，突以父親臉書帳號砲轟李坤城遺孀林靖恩，為爭奪家產一事鬧翻，李卓軒今（30）日再度在臉書粉絲頁曬出音樂人朱約信（朱頭皮）年初到醫院探視李坤城的影片，並輕輕在耳邊吟唱兩人合作歌曲，祝福他早日康復，當時李坤城躺在病床上，臉部浮腫，似乎已經氣切插管無法回應。
記者江芷稜/綜合報導
儘管許多粉絲勸李卓軒不要以父親名義發文，讓懷念粉絲頁變得烏煙瘴氣，但他限制網友留言後，連發兩支李坤城離世前影片，過去和李坤城長期合作詞曲的朱約信，曾到醫院探望好友，吟唱合作歌曲〈送報伕〉，摸著他的手輕聲祝福：「我回台北後會每天念一段聖經節給你聽，你要趕快好起來，我們要辦音樂會，要唱你的歌，你要來念口白。」可惜當時他全身插滿管線，已無法回應。
朱約信是李坤城合作最多歌曲的歌手，雙方曾有深厚交情，不過近幾年關係生變，甚至絕交。他2021年在臉書感謝對方為他創作寫詞，感慨和摯友很久不見，「他也封鎖我好幾年了，我的感恩貼文他也看不到，可惜，還是感謝」，一度計劃想做李坤城專題，沒想到變李坤城紀念專題。根據李坤城兒子記錄的2段影片，稱這次病榻前相聚，當作一種和解，希望這對好友們在生前化解昔日心結。