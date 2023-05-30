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台灣精品前進東南亞最大汽配展　搶攻新南向市場

▲台灣精品首度參加東南亞最大汽機車零配件展。（圖／貿協）
▲台灣精品首度參加東南亞最大汽機車零配件展。（圖／貿協）

記者賴正琳／綜合報導

為協助台灣企業爭取東南亞市場汽車零配件龐大商機並提升產業形象，台灣精品首度參加24日起展出三天的東南亞最大汽機車零配件展「印尼國際汽車零配件展(INAPA)」。由經濟部國際貿易局與外貿協會共同籌組之台灣精品館，本次精選14家台灣精品獲獎企業，展出車用電子、汽車零配件、智慧移動相關等21件具創新價值產品。開展首日辦理台灣精品發表會，成功吸引印尼重要產業媒體MNC CHANNELS、Koran Sindo、PT. JPG Multimedia等40家媒體到場採訪。

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近年在ICT、5G應用及節能減碳訴求下，車輛聯網、電動節能及智慧安全成為汽車產業重要議題，智慧車用電子、電動車發展及銷售日益蓬勃，加上印尼都市化帶動電動機車需求，本次台灣精品館展出產品緊扣上述產業最新趨勢。宏佳騰動力科技、星博電子、拓連科技、微星科技、功得電子展出電動車相關產品包含電動機車、電動車馬達、電動車充電管理系統、智慧電動巴士公共運輸解決方案、電動汽車電路保險絲；神達數位、慧友電子、奇美車電也推出車載視訊管理解決方案、電子後照鏡、商用車輛AI轉彎盲區內輪差輔助系統，提升行車安全；聖州企業、建大工業、為升電裝、智佳電子、璨揚企業、紳岱企業則展出立體汽車踏墊、輪胎、商用車胎壓偵測系統、無線迎賓踏板、LED複合型尾燈、機油等汽車零配件，提升行車品質及舒適度。

駐印尼代表處代表陳忠表示，台灣除半導體產業在全球供應鏈扮演重要角色外，亦為全球汽車零配件的主要供應者之一，本次參展的產品，不僅可滿足印尼大眾對於電動機車的需求，更可為電動車提供高效率驅動的馬達以及充電管理系統等，推動電動車產業的發展，相信透過本次展出，可促進台灣與印尼在相關產業的攜手合作。

為吸引買主與得獎企業交流，台灣精品館連兩日於攤位舉辦產品發表會，安排參展企業向參觀者提供專業且豐富的產品介紹與體驗，首日即吸引約百位買主參與，各項展出產品廣獲得獎企業及買主好評。台灣精品館更於展場及周邊交通要道刊登醒目廣告，吸引參觀者目光，並同時協助台灣區車輛工業同業公會（TTVMA）宣傳，提升我國產業公協會曝光度。

台灣在資通訊、半導體具備強韌實力，並有彈性製造、產業聚落完整等優勢，是全球業者尋找合作夥伴、投入未來移動產業的最佳選擇。本次展覽完整呈現我國在電動車、車用電子及汽車零配件之尖端技術及製造實力，並邀請業者共同創造更永續的智慧移動新時代。

INAPA台灣精品館於5月24日至5月26日於印尼雅加達國際會展中心A2I2-01攤位展出，展示車用電子、電動車等亮點產品，並推廣台灣優質的汽車零配件產業形象。本屆INAPA為COVID-19疫情後，首度回歸實體辦理，同期與印尼國際電動車展、印尼國際雙輪車暨零配件展、印尼國際輪胎及橡膠工業展聯合盛大展出。

此外，台灣精品亦規劃於今年10月31日至11月2日參加全球第二大、美洲第一大汽車售後零配件展「美國汽車售後服務零件展(AAPEX)」，向全球買主與媒體展現台灣汽車零配件、維修工具與車電應用等領域的傑出產品，強化我國汽車產業在國際的智慧創新形象。

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