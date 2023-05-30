台灣精品前進東南亞最大汽配展　搶攻新南向市場

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駐印尼代表處代表陳忠表示，台灣除半導體產業在全球供應鏈扮演重要角色外，亦為全球汽車零配件的主要供應者之一，本次參展的產品，不僅可滿足印尼大眾對於電動機車的需求，更可為電動車提供高效率驅動的馬達以及充電管理系統等，推動電動車產業的發展，相信透過本次展出，可促進台灣與印尼在相關產業的攜手合作。
為吸引買主與得獎企業交流，台灣精品館連兩日於攤位舉辦產品發表會，安排參展企業向參觀者提供專業且豐富的產品介紹與體驗，首日即吸引約百位買主參與，各項展出產品廣獲得獎企業及買主好評。台灣精品館更於展場及周邊交通要道刊登醒目廣告，吸引參觀者目光，並同時協助台灣區車輛工業同業公會（TTVMA）宣傳，提升我國產業公協會曝光度。
台灣在資通訊、半導體具備強韌實力，並有彈性製造、產業聚落完整等優勢，是全球業者尋找合作夥伴、投入未來移動產業的最佳選擇。本次展覽完整呈現我國在電動車、車用電子及汽車零配件之尖端技術及製造實力，並邀請業者共同創造更永續的智慧移動新時代。
INAPA台灣精品館於5月24日至5月26日於印尼雅加達國際會展中心A2I2-01攤位展出，展示車用電子、電動車等亮點產品，並推廣台灣優質的汽車零配件產業形象。本屆INAPA為COVID-19疫情後，首度回歸實體辦理，同期與印尼國際電動車展、印尼國際雙輪車暨零配件展、印尼國際輪胎及橡膠工業展聯合盛大展出。
此外，台灣精品亦規劃於今年10月31日至11月2日參加全球第二大、美洲第一大汽車售後零配件展「美國汽車售後服務零件展(AAPEX)」，向全球買主與媒體展現台灣汽車零配件、維修工具與車電應用等領域的傑出產品，強化我國汽車產業在國際的智慧創新形象。