美中強化區域影響力　南太平洋成競逐中心

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國近年增加在南太平洋的影響力，去年4月與索羅門群島簽署具爭議性的安全協議，形同踩到澳紐紅線，對長年忽視太平洋島國的美國而言更是敲響警鐘。白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等官員隨即赴索羅門群島訪問，同年9月美索兩國舉行高階戰略對話，可見美方對中國在區域的勢力感到擔憂。
為了抗衡中國在南太平洋的勢力並促進與太平洋島國的經濟和外交關係，美國去年6月宣布，美國與澳洲、日本、紐西蘭、英國成立非正式集團「藍色太平洋夥伴」。同年9月，美國在白宮舉行首場太平洋島國峰會，總統拜登（Joe Biden）宣布，將提供8.1億美元新資金援助，並誓言要與該地區建立更緊密的夥伴關係。
布魯金斯研究院國際秩序計畫主任瓊斯（Bruce Jones）分析，太平洋島國對中國防止美國加強在第一島鏈力量的地位非常重要。北京的戰略包括利用投資、僑民、菁英關係和施壓獲得外交關係和物流管道，雖然有所進展，但並非所有策略都奏效。
美國、澳洲及日本則持續靠軟實力以削弱中國在區域的影響力，但缺乏硬實力的問題則迫在眉睫。今年2月，美國在中斷30年後，重啟在索羅門群島的大使館，也預告將在萬那杜、吉里巴斯和東加王國開設大使館，明顯是為了反制中國在南太平洋與日俱增的影響力。
過去幾個月，美中在太平洋島國角力的焦點在斐濟和密克羅尼西亞兩國。去年底就任的斐濟新總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）與其前任親北京的外交政策明顯不同，他曾向澳洲人報（The Australian）表示：「中國正日益努力鞏固其影響力，我相信與你更了解的人走在一起總是更安全的。」
今年3月密克羅尼西亞總統帕努埃洛（David Panuelo）致函國會與高層官員，建議密克羅尼西亞與台灣建交。他在一封長達13頁的信件中提及，中國在密國所屬水域從事間諜行動、賄賂當地官員，且試圖破壞密國主權，並指控中國對該國實施「政治作戰」。
密克羅尼西亞新總統5月中旬就任，對中國的態度仍待觀察。遊走在美中兩國間的南太平洋島國的外交走向也仍搖擺，但預期美中兩國會持續拉攏這些島國，從經濟貿易到軍事層面，美中持續在南太平洋爭奪影響力，也讓這些面積不大、人口不多的島國成為地緣政治的兵家必爭之地。（編輯：郭中翰）1120530