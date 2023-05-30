SSR級「外星大眼怪蟲」出沒 真實身分曝光：比貓熊還稀有
黑白配的動物都不簡單，像是貓熊、哈士奇！有一名男子日前在公園草地上，發現一隻長得像外星人又像骷髏的怪蟲在地上蠕動，它擁有一如熊貓的「黑白配」，好奇將影片PO網求解，結果有內行網友一看傻眼，直指這是寬尾鳳蝶的幼蟲，現存有2品種，另有黑綠配色的幼蟲，直呼「這蟲比貓熊還稀有」。
記者徐銘穗/綜合報導
綜合陸媒報導，湖南這名男子28日在公園拍下這段奇妙影片，他不知道這隻蟲到底是什麼品種，就把拍下的影片上傳到網路上，希望網友們可以幫他解答。
影片在網路上瘋傳，眾人熱論：「這臉長得有點嚇人啊」、「這分明是玩具吧」、「好可怕的生物」、「雞皮疙瘩掉滿地」、「多看一眼晚上都要做噩夢」、「和熊貓有異曲同工之妙啊」。
有專業網友指出，這隻怪蟲的真實身分其實是中華寬尾鳳蝶（Agehana elwesi）的幼蟲，「數量比貓熊還要稀少，是真正的國寶」。中華寬尾鳳蝶是中國特有的鳳蝶科寬尾鳳蝶屬之大型鳳蝶，2000年被中國國家林業局列為國家二級保護動物。
事實上，寬尾鳳蝶是1800萬年前冰河時期的存活至今的物種，目前世界上僅有2種，一種是台灣特有且被列為第一級瀕危的「台灣寬尾鳳蝶」（Agehana maraho），它素有「國蝶」之稱，主要分布在新竹縣與苗栗縣交界的觀霧，以及宜蘭縣太平山、名池一帶，幼蟲一樣有著大眼睛，但身體是綠色的；另一種正是中國大陸南方的「中華寬尾鳳蝶」。