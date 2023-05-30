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嚴查「大秘寶」得民心？竹市治安評比贏六都！

▲《遠見雜誌》今日公布2023縣市滿意度調查結果，新竹市在警政治安、公共安全、醫療衛生三大面向滿意度皆超過7成，其中治安指標更贏過六都。（圖／翻攝高虹安臉書）
▲《遠見雜誌》今日公布2023縣市滿意度調查結果，新竹市在警政治安、公共安全、醫療衛生三大面向滿意度皆超過7成，其中治安指標更贏過六都。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者李春台／新竹報導

新任的新竹市長高虹安，因為嚴查前任市長林智堅的諸多弊案受到市民認同，《遠見雜誌》今（30）日公布2023縣市滿意度調查結果，新竹市在警政治安、公共安全、醫療衛生三大面向滿意度皆超過7成，其中治安指標更贏過六都。遠見雜誌於新聞內容也指出，「選前獲得高度關注的新竹市長高虹安，本次調查雖然獲得49.3%滿意度，但未來仍有許多進步空間，特別是擁有科技背景的她，上任後建置科技偵防設備，強化犯罪偵查能量，也讓治安、消防兩面向的滿意度都超過了七成。」

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雜誌調查結果指出，高虹安市長初上任的施政分數為64分、施政滿意度近五成(49.3%)，若比較於前任林智堅市長於104年初上任的施政滿意度為37.4%，由此可知，市民對高市長初上任的滿意度相較於林前市長初上任的滿意度來得再高一些，約高出12%，但也足見新竹市民對新任的市府團隊一直都用很高的標準來評價。市府表示，高市長上任以來帶領市府團隊全力拚市政，逐步落實各項政見承諾，同時虛心檢討各項不足之處，積極傾聽民意並加強與市民的溝通互動，盼滿足所有市民的期待。

「高市長及市府團隊對民調結果皆虛心以對，參考並精進。」市府表示，為讓市民享有更好的生活，高市長自上任後每天與市府團隊日以繼夜、加速實現對市民的承諾，施政藍圖規劃「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」十大施政策略，戮力推動各項政策，以提升市民的幸福感為目標。

市府指出，《遠見》調查時間為今(112)年3月1日至4月30日，竹市競爭激烈的選舉甫結束、執政權亦剛輪替不久、舊有問題尚待解決、新政策則需時間推動，這對上任不到100天的高市長及市府團隊來說有著重重關卡要突破，但相較前任林智堅市長於104年初上任時的施政滿意度僅37.4％，滿意度仍高出許多。市府感謝市民朋友的鼓勵和鞭策，也更不會鬆懈，市府團隊勇於面對各項疑難雜症，未來將繼續推動政策、務實解決各種問題，提供市民更有感的生活，希冀逐年提升施政滿意度。

市府表示，在治安面向，《遠見》分析，高市長擁有科技背景，上任後建置科技偵防設備，強化犯罪偵查能量，使新竹市打擊犯罪成績亮眼。此外，高虹安上任後也立即整合各單位成立「新竹市打詐隊」，積極推動識詐工作，守護市民生命及財產安全，今年度第1、2次「全國同步打擊詐欺專案行動」成果更榮獲警政署評比分組縣市第一名，打造「健康安心」的城市。

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