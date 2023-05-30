嚴查「大秘寶」得民心？竹市治安評比贏六都！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「高市長及市府團隊對民調結果皆虛心以對，參考並精進。」市府表示，為讓市民享有更好的生活，高市長自上任後每天與市府團隊日以繼夜、加速實現對市民的承諾，施政藍圖規劃「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」十大施政策略，戮力推動各項政策，以提升市民的幸福感為目標。
市府指出，《遠見》調查時間為今(112)年3月1日至4月30日，竹市競爭激烈的選舉甫結束、執政權亦剛輪替不久、舊有問題尚待解決、新政策則需時間推動，這對上任不到100天的高市長及市府團隊來說有著重重關卡要突破，但相較前任林智堅市長於104年初上任時的施政滿意度僅37.4％，滿意度仍高出許多。市府感謝市民朋友的鼓勵和鞭策，也更不會鬆懈，市府團隊勇於面對各項疑難雜症，未來將繼續推動政策、務實解決各種問題，提供市民更有感的生活，希冀逐年提升施政滿意度。
市府表示，在治安面向，《遠見》分析，高市長擁有科技背景，上任後建置科技偵防設備，強化犯罪偵查能量，使新竹市打擊犯罪成績亮眼。此外，高虹安上任後也立即整合各單位成立「新竹市打詐隊」，積極推動識詐工作，守護市民生命及財產安全，今年度第1、2次「全國同步打擊詐欺專案行動」成果更榮獲警政署評比分組縣市第一名，打造「健康安心」的城市。