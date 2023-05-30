台灣女孩向菲籍青年求婚 移工鬥牛籃球賽見證浪漫瞬間
雲林縣政府為讓移工朋友們能在工作之餘，從事正當休閒活動，於28日在斗六市鎮南國民小學活動中心舉辦「112年度外國人3對3鬥牛、異國料理暨法令宣導活動」，讓喜愛籃球運動的移工在異國辛苦打拚之餘，也能展現球技、以球會友；縣長張麗善特地到場致意，除感謝移工們對雲林縣經濟發展的貢獻，也鼓勵現場民眾培養運動習慣，增進身體健康。
記者賴正琳／綜合報導
3對3鬥牛籃球賽活動中更有一個幸福的插曲，參與活動的英語翻譯蔡佳蓁小姐在現場向交往多年的菲律賓籍移工男友傑蘇求婚。蔡小姐表示，她與男友在6年前因籃球運動結緣，日前她與男友一起養的小狗，因為她疏忽使用牽繩而車禍死亡，因此決定藉今天的籃球賽向男友求婚，希望套上紅線讓兩個人一起走向更安全的人生道路。雲林縣長張麗善見證蔡小姐浪漫求婚，感動不已，特地贈送蔡小姐及男友小禮物，並祝福兩人永浴愛河、白頭偕老。
張麗善指出，目前雲林縣轄內移工人數共有22,508人，分別為越南籍10,316人、印尼籍8,490人、菲律賓籍1,967人及泰國籍1,735人。不論是本國人還是移工，在我國經濟發展過程中都扮演不可或缺的角色，縣府了解移工們的辛勞，重視移工的身心健康，特別舉辦3對3鬥牛籃球比賽，讓移工不受語言及文化的隔閡，在健康的運動賽事中交流。
張麗善表示，雲林縣政府關心民眾需求，保障勞工權益，也協助雇主能安心聘僱移工，例如之前雇主遞補新移工等待期太長，對需移工全日照護的家庭是沉重的負擔，縣府接獲民眾陳情，自110年起持續向中央反應民意，最近終於修法通過縮短遞補失聯移工的等待期，民眾的心聲，就是縣府努力的方向。
雲林縣政府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，勞青處致力落實移工管理輔導工作，並鼓勵移工融入台灣社會，今天蔡小姐的故事也是台灣社會包容性的展現。勞青處今年將陸續舉辦多項移工活動，例如排球、羽球、烤肉及美聲歌唱比賽等，歡迎各事業單位及移工踴躍參與。