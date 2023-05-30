疫情解封之後，醫院手術量增加，病人預約日期常被迫延後，這段時間應該注意什麼呢？

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等候手術的五個星期，蓓蓓瘦了五公斤。手術結果她的癌症是早期，乳房只須部分切除。這樣的手術，一般人隔天就可出院，七天拆線，蓓蓓卻傷口腫脹積水（組織液），需要引流，注射抗生素，還需要每天換藥，塞藥布，額外受罪了六星期，傷口才癒合。癌症切除手術保留了乳房，延遲癒合的纖維化卻讓她的乳房攣縮變形。
50歲的美櫻有糖尿病及重度憂鬱症，她不出門也不運動，超重的肚子大的像是懷孕。美櫻原本塌鼻子，小眼睛，二頰肥嘟嘟，她懶得整理頭髮，索性剪平頭。有一天電視報導腦殘的病人，丈夫突然對著她說：「(那病人)跟你好像！」美櫻受到打擊，決心作醫美。
美櫻割了雙眼皮，還作了下眼皮的臥蠶，眼睛變大，眼神亮起來。她想再縫酒窩，讓自己臉頰顯瘦。醫師請她好好考慮，原因是縫酒窩，須經由口腔，有可能感染。美櫻有了眼皮成功的經驗，沒有在怕。
縫酒窩的手術只是將口腔黏膜與臉頰真皮縫合，製作黏連，一般人七天就恢復。美櫻卻在第五天右邊臉腫起來，第七天兩邊臉一起腫，酒窩處發熱疼痛，白血球升高，有感染的現像，必須住院注射抗生素，口腔的膿瘍甚至需要進手術室清創，花了二星期才控制感染。數個月後才得到她要的酒窩。
她們究竟做錯什麼，導致沒預期到的併發症?蓓蓓術前不吃肉減重，營養不良影響傷口的癒合。美櫻術前不運動，術後口腔容易感染。所謂手術併發症，應該如何預防呢？美國紐約大學醫院給預約手術病人的建議是：
- 避免感染，常洗手，多喝水
- 吃好一點，強調高蛋白、低糖、低鹽飲食（不要忘了蔬菜及水果）
- 每天至少30分鐘戶外運動
- 睡飽
- 學習舒壓
- 保持樂觀，正面
依台灣習俗，有人會在手術前帶供品去廟裏祈求保佑，除了得到心靈寄託以外，尚有出門運動、營養補給等元素；與現代醫學不謀而合！
(作者：林靜芸 醫師）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57992
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