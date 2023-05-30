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疫情解封之後，醫院手術量增加，病人預約日期常被迫延後，這段時間應該注意什麼呢？

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疫情解封之後，醫院手術量增加，病人預約日期常被迫延後，這段時間應該注意什麼呢？

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】我們先看二個案例：60歲的蓓蓓洗澡時摸到右乳房有硬塊，猶豫了一陣子才就醫。蓓蓓以為乳房門診很隱密，沒想到跟菜市場一樣。蓓蓓作了檢查，診斷是乳癌。醫師說，治療的存活率很高，預約五周後再手術。離開診間時，專科護理師遞給她一疊資料，讓她自己決定乳房切除範圍以及重建方式。醫師護士們講解的好像乳癌只是小感冒，蓓蓓卻覺得天旋地轉，人生要從彩色變黑白了。

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蓓蓓回家後，想到乳房即將被切除，身體會不完整，心情低落。她吃不下睡不著，整天躲在房裏怨嘆。蓓蓓自我檢討，既沒有乳癌的遺傳，也沒使用荷爾蒙，懷疑是自己肉吃太多，下定決心吃素，把癌細胞餓死。

等候手術的五個星期，蓓蓓瘦了五公斤。手術結果她的癌症是早期，乳房只須部分切除。這樣的手術，一般人隔天就可出院，七天拆線，蓓蓓卻傷口腫脹積水（組織液），需要引流，注射抗生素，還需要每天換藥，塞藥布，額外受罪了六星期，傷口才癒合。癌症切除手術保留了乳房，延遲癒合的纖維化卻讓她的乳房攣縮變形。

50歲的美櫻有糖尿病及重度憂鬱症，她不出門也不運動，超重的肚子大的像是懷孕。美櫻原本塌鼻子，小眼睛，二頰肥嘟嘟，她懶得整理頭髮，索性剪平頭。有一天電視報導腦殘的病人，丈夫突然對著她說：「(那病人)跟你好像！」美櫻受到打擊，決心作醫美。

美櫻割了雙眼皮，還作了下眼皮的臥蠶，眼睛變大，眼神亮起來。她想再縫酒窩，讓自己臉頰顯瘦。醫師請她好好考慮，原因是縫酒窩，須經由口腔，有可能感染。美櫻有了眼皮成功的經驗，沒有在怕。

縫酒窩的手術只是將口腔黏膜與臉頰真皮縫合，製作黏連，一般人七天就恢復。美櫻卻在第五天右邊臉腫起來，第七天兩邊臉一起腫，酒窩處發熱疼痛，白血球升高，有感染的現像，必須住院注射抗生素，口腔的膿瘍甚至需要進手術室清創，花了二星期才控制感染。數個月後才得到她要的酒窩。

她們究竟做錯什麼，導致沒預期到的併發症?蓓蓓術前不吃肉減重，營養不良影響傷口的癒合。美櫻術前不運動，術後口腔容易感染。所謂手術併發症，應該如何預防呢？美國紐約大學醫院給預約手術病人的建議是：

  1. 避免感染，常洗手，多喝水
  2. 吃好一點，強調高蛋白、低糖、低鹽飲食（不要忘了蔬菜及水果）
  3. 每天至少30分鐘戶外運動
  4. 睡飽
  5. 學習舒壓
  6. 保持樂觀，正面
我先前在美國進修，手術預約常是數個月之後。我的教授總例行性叮嚀病人，這段時間每天在戶外散步30分鐘，三餐補充蛋白質。我回台灣行醫之後也這樣作。臨床觀察確能加速癒合，促進恢復。原因是手術後得靠身體的修復來復原，組織修復所需的蛋白質由肌肉供應，運動可以增加肌肉。術前補充蛋白質可以增加總量，使身體的修復功能最大化。

依台灣習俗，有人會在手術前帶供品去廟裏祈求保佑，除了得到心靈寄託以外，尚有出門運動、營養補給等元素；與現代醫學不謀而合！

(作者：林靜芸 醫師）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57992

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