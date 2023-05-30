寶雅Q1每股純益6.43元　持續展店加速數位布局

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在店型方面，瞄準解封後彩妝強勢回歸的狂歡潮流，POYA寶雅今年度年推出全新店型「POYA Beauty」，更在信義區打造POYA Beauty形象概念店 ，整體氛圍設計有別於過去寶雅店型，以明亮舒適為概念主軸，透過數位看版、播放教學影片等，增加消費者互動。商品結構方面，將美妝占比提高到5成以上，擴大保養品、醫美、彩妝等品項，更主打在貨架的陳列上能更完整豐富，也運用空間更方便消費者選購，過去桃粉色的品牌色也轉用柔和色系的甜粉色系，並持續加速數位布局，推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買。
寶雅總經理陳宗成表示，複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」將持續展店，期望滿足各生活圈居家所需，今年度也計畫推出全新店型「融合式店中店」以POYA雙品牌概念，在寶雅店內有寶家的品牌專門店，主打以平價、多元品牌、時尚美妝、居家生活等豐富選品，規劃出複合式購物聖地，全面性滿足各年齡層的生活需求。
陳宗成也指出，今年度POYA寶雅實體門市將全力打造全方位的數位場景，發展更多實體門市延伸到數位的附加服務，期望能在實體和數位的規畫中達到完美的平衡並持續往最好的服務體驗努力，實體門市的部份也繼續維持腳步維持每年雙位數的成長空間，但整體還是會以大環境的變化做轉滾動式調整。