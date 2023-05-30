COMPUTEX 2023將登場！黃仁勳演講湧超過「2倍」報名人潮

寶雅Q1每股純益6.43元　持續展店加速數位布局

▲寶雅總經理陳宗成表示，今年度計畫推出全新店型「融合式店中店」以POYA雙品牌概念，在寶雅店內有寶家的品牌專門店。（圖／寶雅提供）
▲寶雅總經理陳宗成表示，今年度計畫推出全新店型「融合式店中店」以POYA雙品牌概念，在寶雅店內有寶家的品牌專門店。（圖／寶雅提供）

記者許家禎／台北報導

寶雅今（30）日召開股東會，每股配發現金股息23.9元及配股票股利0.1元。寶雅去年營收194.8億元，年增11.5%，稅後純益20.68億元，年增12.4%，每股純益20.26元。今年第一季營收52.93億元，年增12.3%，稅後純益6.58億元，年增30.2%，每股純益6.43元。寶雅國際將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻。寶雅國際將持續展店，將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
寶雅指出，自2022年開始推出了許多自有品牌商品，有與大漢酵素聯手的POYA CARE機能型酵素、有發揚在地產業價值，堅持使用優質台灣米製造的POYA Snack寶雅米餅、與TCI大江生醫攜手合作獨家研發出MIT台灣製「iBEAUTY」美妍飲、與OKLAO歐客佬精品咖啡獨家跨界合作的POYA Coffee等等。

在店型方面，瞄準解封後彩妝強勢回歸的狂歡潮流，POYA寶雅今年度年推出全新店型「POYA Beauty」，更在信義區打造POYA Beauty形象概念店 ，整體氛圍設計有別於過去寶雅店型，以明亮舒適為概念主軸，透過數位看版、播放教學影片等，增加消費者互動。商品結構方面，將美妝占比提高到5成以上，擴大保養品、醫美、彩妝等品項，更主打在貨架的陳列上能更完整豐富，也運用空間更方便消費者選購，過去桃粉色的品牌色也轉用柔和色系的甜粉色系，並持續加速數位布局，推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買。

寶雅總經理陳宗成表示，複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」將持續展店，期望滿足各生活圈居家所需，今年度也計畫推出全新店型「融合式店中店」以POYA雙品牌概念，在寶雅店內有寶家的品牌專門店，主打以平價、多元品牌、時尚美妝、居家生活等豐富選品，規劃出複合式購物聖地，全面性滿足各年齡層的生活需求。

陳宗成也指出，今年度POYA寶雅實體門市將全力打造全方位的數位場景，發展更多實體門市延伸到數位的附加服務，期望能在實體和數位的規畫中達到完美的平衡並持續往最好的服務體驗努力，實體門市的部份也繼續維持腳步維持每年雙位數的成長空間，但整體還是會以大環境的變化做轉滾動式調整。

中保配發5元股利　總裁林孝信：逆勢突圍、營收穩健成長

AI需求持續看漲　全球AI伺服器出貨量年增近4成

聯發科蔡力行、輝達黃仁勳話家常　齊宣布聯手攻智慧座艙方案

聯發科攜手元太強化晶片開發　提供電子書閱讀器晶片解決方案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀