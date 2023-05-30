陳福海受「排黑」影響無法連任 柯文哲嘆：長期來看併發症更多
去年以無黨籍參選，並當選的金門縣長陳福海加入民眾黨，讓民眾黨執政縣市變成2席，但卻因為立法院三讀通過《公職人員選舉罷免法》修正案，涉賄選罪等前科者不得再參選公職人員，曾任縣議員涉收受賄款的陳福海恐怕不得再參選連任。民眾黨總統候選人柯文哲今（30）日感嘆，政治常常是選舉到臨時設一個法，「長期來看，併發症更多」。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今明兩天前往金門參訪，上午出席民眾黨金門縣黨部茶會暨立委張其祿服務處揭牌活動並受訪，對於將與陳福海見面，是否會談論在金門的總統選舉佈局，柯文哲說，要談的東西很多，應該不只這個。
媒體詢問，民眾黨是否在金門尋覓到立委人選？柯文哲回應，目前沒有，區域立委要找到適當人選不容易，因為是單一選區制，幾乎要過半才會贏，對小黨很不容易。
針對《選罷法》「排黑條款」擴大後，陳福海因為過去的「黑歷史」，未來恐無法爭取連任。對此，柯文哲強調，自己對排黑條款的態度是，法盡量不要特別法，若有褫奪公權法律，應考慮褫奪公權有哪個地方要修，正常就好，不用再另外立一個法「因人設事」。
柯文哲感嘆，政治常常是選舉到，臨時設一個法，「長期來看，併發症更多」。