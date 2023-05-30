瑪娃颱風靠近「中南部根本沒雨」！1情況讓旱災更慘 水庫拉警報
今年第2號颱風「瑪娃」正以中度颱風的姿態，持續緩慢靠近台灣，不過中央氣象局局長鄭明典表示，瑪娃颱風下方有一股正在增強的夏季西南風，「和颱風結合起來後，強風範圍會相當大」，後續這股西南風會和颱風分岔，往台灣東北吹拂，並形成會降雨一條降雨帶，不過它「並不會經過台灣」，換言之，瑪娃颱風對中南部降雨有限，西南風又被帶到東北方，缺水情況可能要更加關注。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典今（30）日早上在臉書分享峰面圖指出，颱風南方有一股從孟加拉灣過來的強風，是正在增強的夏季風，這股季風過菲律賓之後，環繞起來形成一個季風低壓，而瑪娃颱風就在季風低壓內部，季風低壓的強風和對流區都在「颱風外圍」，而颱風的強風和強對流偏在中心附近，兩者結合起來，讓瑪娃強風範圍相當大，暴風半徑也維持在300公里。
鄭明典說明，在一般情況下，這股季風低壓會往台灣東南方海面跑，後續可能自己變成颱風，但這次和瑪娃正面交鋒，兩者才有機會結合交互影響，這是過去較少見的狀況，而這樣的情形主要影響的是颱風本身的強度雨暴風半徑大小，以目前瑪娃的路徑來看，現階段對台灣就是「風力會變強」，但後續颱風遠離後，台灣附近降雨的情況可能會明顯偏少。
鄭明典指出，目前因為太平洋高壓偏強，壓抑了季風低壓和颱風北側的對流，使颱風強度的發展稍微受限，季風低壓也沒有內縮增強現象，颱風環流和季風低壓環流未來會逐漸分岔開來，撇除颱風遠離後本就對台灣影響較小，「西南季風」是台灣中南部的重要水源，未來他預估會持續往台灣東北移動，降雨帶不在台灣，這是後續值得關注的焦點。