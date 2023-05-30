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經濟部補助輝達67億在台設AI研發中心　技術處長揭爭取投資秘辛

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台，不僅一舉一動受到矚目，更刮起一股AI旋風。經濟部技術處昨日表示，自2021年開始，輝達提出243億在台灣推動「人工智慧創新研發中心計畫」，經濟部給予補助67億。（圖／記者許家禎攝）
▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台，不僅一舉一動受到矚目，更刮起一股AI旋風。經濟部技術處昨日表示，自2021年開始，輝達提出243億在台灣推動「人工智慧創新研發中心計畫」，經濟部給予補助67億。（圖／記者許家禎攝）

記者鄭妤安／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台，不僅一舉一動受到矚目，更刮起一股AI旋風。經濟部技術處昨（29）日表示，自2021年開始，輝達提出243億在台灣推動「人工智慧創新研發中心計畫」，經濟部給予補助67億，剩下由輝達自籌。經濟部技術處處長邱求慧也在臉書上揭露兩年前爭取輝達投資的秘辛，指出爭取期間經歷一年多艱苦的談判，而輝達來台灣增加研發投資，相信其認同台灣的科技實力。

輝達執行長黃仁勳訪台刮起一股AI旋風，除了在台大畢業典禮演講引發討論外，昨日也現身台北電腦展演講，創下超過5千人的報名紀錄，會中也透露與台灣合作的進展資訊。

據經濟部技術處網站資料顯示，技術處在2021年核定通過輝達「人工智慧創新研發中心計畫」，由經濟部補助67億元，輝達自籌經費約176億元，總計畫共達243億；計畫執行期間為2022年3月到2027年2月，為期5年。

經濟部技術處長邱求慧在個人臉書上揭露兩年前爭取投資的秘辛，他表示，當時經濟部銜行政院的指示，和幾家世界領導企業洽談來台灣設立研發中心，輝達就是其中的一家。

然而，因為輝達從來沒有和台灣政府申請過經費，再加上疫情影響，那個時候洽談合作極其困難，僅透過視訊會議和美國總部洽商，經過了一年多艱苦的談判，終於敲定實際執行內容。

邱求慧在貼文中強調，這個計畫至少會增加台灣一千個高階研發就業機會，除了在台灣投入相關技術的研發外，NV也會和台廠共同進行AI應用的開發，提供各項產業的解決方案，也幫助台灣廠商打入國際市場。

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此計畫也將打造一部台灣最大的AI運算平台，提供學研機構、合作夥伴、尤其是中小企業與新創公司研發用途，也會針對台灣所需要的AI人才，與台灣的頂尖大學合作設立虛擬的人工智慧大學。

技術處詳細說明經濟部補助輝達「大A+計畫」（領航企業研發深耕計畫）內容，4大重點大綱如下：

一、在台灣成立AI研發中心，新聘1000人的研發團隊，投入前瞻技術研發，例如Omniverse平台技術。

二、運用先進GPU技術，與台灣廠商共同進行AI應用的開發，提供各個產業解決方案以幫助台灣廠商走向國際市場。

三、正在建置運算平台以供給台灣AI研發中心使用，並開放部分算力予國內的學研機構、合作夥伴、或新創業者等在研發上使用。

四、台灣AI研發中心會與國內頂尖大學合作加速台灣的研究能量以培育在地的AI人才，目前與頂尖大學正在洽談AI University的合作。

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