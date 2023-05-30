經濟部補助輝達67億在台設AI研發中心　技術處長揭爭取投資秘辛

輝達執行長黃仁勳訪台刮起一股AI旋風，除了在台大畢業典禮演講引發討論外，昨日也現身台北電腦展演講，創下超過5千人的報名紀錄，會中也透露與台灣合作的進展資訊。
據經濟部技術處網站資料顯示，技術處在2021年核定通過輝達「人工智慧創新研發中心計畫」，由經濟部補助67億元，輝達自籌經費約176億元，總計畫共達243億；計畫執行期間為2022年3月到2027年2月，為期5年。
經濟部技術處長邱求慧在個人臉書上揭露兩年前爭取投資的秘辛，他表示，當時經濟部銜行政院的指示，和幾家世界領導企業洽談來台灣設立研發中心，輝達就是其中的一家。
然而，因為輝達從來沒有和台灣政府申請過經費，再加上疫情影響，那個時候洽談合作極其困難，僅透過視訊會議和美國總部洽商，經過了一年多艱苦的談判，終於敲定實際執行內容。
邱求慧在貼文中強調，這個計畫至少會增加台灣一千個高階研發就業機會，除了在台灣投入相關技術的研發外，NV也會和台廠共同進行AI應用的開發，提供各項產業的解決方案，也幫助台灣廠商打入國際市場。
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技術處詳細說明經濟部補助輝達「大A+計畫」（領航企業研發深耕計畫）內容，4大重點大綱如下：
一、在台灣成立AI研發中心，新聘1000人的研發團隊，投入前瞻技術研發，例如Omniverse平台技術。
二、運用先進GPU技術，與台灣廠商共同進行AI應用的開發，提供各個產業解決方案以幫助台灣廠商走向國際市場。
三、正在建置運算平台以供給台灣AI研發中心使用，並開放部分算力予國內的學研機構、合作夥伴、或新創業者等在研發上使用。
四、台灣AI研發中心會與國內頂尖大學合作加速台灣的研究能量以培育在地的AI人才，目前與頂尖大學正在洽談AI University的合作。