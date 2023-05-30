成人限定！國防部暑期戰鬥營　首增「後備軍人步槍射擊訓練營」

我是廣告 請繼續往下閱讀
樓偉傑表示，其中「全方位戰士體驗營」、「後備軍人步槍射擊訓練營」、「軍武維保體驗營」及「裝甲兵戰鬥營」等4個營隊，是今年第1次辦理的新營隊，歡迎符合報名資格的青年朋友一起來認識國軍。
國防部表示，因為疫情影響，暑期戰鬥營停辦2年，很多年輕朋友都很期待今年的復辦，報名是採「先報名先錄取」的方式，區分兩個階段：第一階段是6月3日(星期六)中午12時開始的「申請帳號」，在「全民國防教育戰鬥營」網站申請個人帳號，並完成登入確認；第二階段「營隊報名」自6月10日(星期六)中午12時開始至額滿為止，登錄個人帳號後依照步驟到選擇營隊，網站頁面會顯示該營隊個人序號，並由系統發送電子郵件。錄取名單將於6月19日(星期一)上午11時公告於「全民國防教育資訊網」。
為使後備軍人保持射擊技能，厚植防衛動員能量，今年國防部首度新增北中南東4梯次「後備軍人步槍射擊訓練營」， 國防部全動署動員綜合處長吳聲泰上校表示，
至於參加資格，吳聲泰表示，限定退伍後未滿12年的後備軍人，且今年未納入教育召集訓練，不符志願留營入營規定，例如有罪判決確定、受觀察勒戒、強制戒治等情形，不得報名參加，報名方式採網路報名「限額制－先報名先錄取」方式辦理，於網路上填妥個人資料後選填梯次包名，即取得參加資格。
吳聲泰指出，北部8月4日苗栗斗煥坪營區、中部8月11日台中成功嶺營區、南部8月11日高雄天山營區、東部8月18日花蓮復興營區，各梯次均為60人。
至於射擊訓練營的課程，吳聲泰表示為「T91步槍訓練課程」，包含T91步槍機械訓練、射擊預習，射擊模擬器訓練、175公尺實彈練習及30發的鑑定射擊，若實彈射擊合格（射擊6發中4發已上），將頒發榮譽狀，並納入後備軍人晉任評核參考。