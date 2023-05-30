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一、近年受關注的「後生元」是什麼？
目前「後生元」的名詞有些被混用，以英文來說是兩個不同的名詞，一個是 postbiotics，指的是益生菌產生的代謝產物，如維生素、有機酸、短鏈脂肪酸、胺基酸、胜肽、酵素等。
而另一個是 parabiotics，被定義為「非活型的微生物細胞，當以攝取足夠的量時，可以帶來好處。」簡單來說，就是現在常聽到的「死菌」或「熱封型益生菌」，雖然不是活的，但菌體本身的成分（如細胞壁）可以對宿主產生作用。
後生元對人體有那些好處？
後生元對人體的好處已經開始被科學界研究，包含抗發炎、抗病毒、抗氧化、調節營養素代謝等，可以更直接作用在腸道黏膜細胞上，改善腸道細胞屏障，甚至有調節免疫的作用。簡而言之，後生元可以透過直接調節宿主的生理功能，來達到改善或預防疾病的作用。
後生元是一個廣泛的總稱，並不是任何宣稱含有「後生元」的食物或產品都會有以上功效，因為不同菌種或發酵方式，所產生的代謝產物或菌體都不同，能帶給人體的健康益處也不同。
二、益生菌和益生質的定義和功效
益生菌｜為人類腸道增添好菌
益生菌 (probiotics) 是「當攝取足量時，可以促進宿主健康的微生物」，常見的包含比菲德氏菌、雙崎桿菌、龍根菌等等，這些菌種可以在腸道中繁殖，和壞菌競爭腸道的營養，並佔據在腸道細胞中附著的位置，當腸道的菌叢生態平衡，不只可以改善宿主的腸胃道健康，特定菌種對於大腦認知、情緒、睡眠、預防肌少症等等，有不同的健康益處。
益生質｜提供營養養好菌
益生質 (prebiotics)，或稱益生元，是無法被人體消化吸收的膳食纖維，能夠被腸道內的好菌發酵利用，進一步促進益菌的增殖和活性，可以幫助好菌更穩定的在腸道繁殖，常見的益生質像是菊糖 (inulin)、果寡糖 (FOS)、半乳寡糖 (GOS) 及抗性澱粉，不只可以幫助腸道養好菌，還可以延緩血糖的上升、幫助體重控制等等。
三、正確補充打造健康體質
益生菌、益生質和後生元可以互相輔助促進人體健康，常見補充益生菌的方式有兩種，一種是由天然發酵食物，如優酪乳、優格或泡菜；另一種則是透過粉狀或錠狀的益生菌補充品；而益生質則可以從全穀類、豆類、蔬菜和水果中吃到這些膳食纖維；當前兩者補充足夠時，腸道就會自然產生後生元，或是可以選擇透過含有三者的補充品來調整體質。
文／吳宜庭、圖／雷思瑜
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 解密健康腸道三部曲！快速看懂後生元、益生菌、益生質是什麼？補充方法一次看！