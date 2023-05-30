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發錢倒數！1200成年禮金懶人包　沒手機怎麼領？完整領錢攻略公開

▲90萬青年受惠的1200成年禮金將在6月6日開放領取使用，可拿來看電影、逛展覽，還有國片限定優惠，全國1萬據點都可用。（示意圖／記者吳宗軒攝）
▲90萬青年受惠的1200成年禮金將在6月6日開放領取使用，可拿來看電影、逛展覽，還有國片限定優惠，全國1萬據點都可用。（示意圖／記者吳宗軒攝）

記者徐銘穗/綜合報導

90萬年輕人注意！疫情後為振興藝文產業發展，文化部推出成年禮金給18歲至21歲年輕人，總計90萬人可獲得1200點（1點等於1元）藝文消費折抵。禮金確定在6月6日開放領取，文化部昨（29）公布完整攻略，《NOWnews今日新聞》整理成年禮金領取資格、方式、哪裡可以用等QA懶人包，帶讀者一文搞懂1200成年禮金。

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📌誰可以領？
只要你是2001年9月1日至2005年12月31日出生的18倒21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。禮金為1200點的藝文消費折抵。

▲1200成年禮金領取資格。（圖／文化部提供）
▲1200成年禮金領取資格。（圖／文化部提供）
📌要怎麼領？
6月6日起，手機下載「文化幣」APP，完成註冊登記及身份驗證後，即可領取並立即可用，使用期限從6月6日開放領取當日到明年的6月30日為止。

▲1200成年禮金領取與使用方式。（圖／文化部提供）
▲1200成年禮金領取與使用方式。（圖／文化部提供）
📌沒有手機怎麼領？
請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，就可以在指定網頁登入印出紙本QR-code，帶到指定藝文消費點使用。

▲沒有手機可列印QRcode使用。（圖／文化部提供）
▲沒有手機可列印QRcode使用。（圖／文化部提供）
📌可以用在哪些地方？
全國22縣市有超過1萬個藝文消費點適用。可以用在逛博物館、聽音樂會、看表演、實體書店買書、看國片、看我國籍歌手演唱會、唱片行、文創或工藝品店、文創園區或市集等。

▲全國22縣市有超過1萬個藝文消費點適用。（圖／文化部提供）
▲全國22縣市有超過1萬個藝文消費點適用。（圖／文化部提供）
📌還有哪些優惠？
可用於獨立書店，消費2點回饋1點，最高可放大至1800點；購買表演藝術門票，可享5折或5折以下專屬「青年席位」優惠。
也有電影院國片限定，暑假期間將推出多檔最適合青春年少的強檔國片，如6月《溟溟》、《化劫》，7月的《請問，還有哪裡需要加強》，及8月《我的麻吉4個鬼》、《粽邪3：鬼門開》等。文化部後續將再公布「青春限定獨享優惠」。

▲1200成年禮金享電影院國片限定優惠，文化部已公開8部國片。（圖／文化部提供）
▲1200成年禮金享電影院國片限定優惠，文化部已公開8部國片。（圖／文化部提供）
▲「文化幣」APP載點都準備好了。（圖／文化部提供）
▲「文化幣」APP載點都準備好了。（圖／文化部提供）

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