發錢倒數！1200成年禮金懶人包　沒手機怎麼領？完整領錢攻略公開

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只要你是2001年9月1日至2005年12月31日出生的18倒21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。禮金為1200點的藝文消費折抵。
📌要怎麼領？
6月6日起，手機下載「文化幣」APP，完成註冊登記及身份驗證後，即可領取並立即可用，使用期限從6月6日開放領取當日到明年的6月30日為止。
📌沒有手機怎麼領？
請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，就可以在指定網頁登入印出紙本QR-code，帶到指定藝文消費點使用。
📌可以用在哪些地方？
全國22縣市有超過1萬個藝文消費點適用。可以用在逛博物館、聽音樂會、看表演、實體書店買書、看國片、看我國籍歌手演唱會、唱片行、文創或工藝品店、文創園區或市集等。
📌還有哪些優惠？
可用於獨立書店，消費2點回饋1點，最高可放大至1800點；購買表演藝術門票，可享5折或5折以下專屬「青年席位」優惠。
也有電影院國片限定，暑假期間將推出多檔最適合青春年少的強檔國片，如6月《溟溟》、《化劫》，7月的《請問，還有哪裡需要加強》，及8月《我的麻吉4個鬼》、《粽邪3：鬼門開》等。文化部後續將再公布「青春限定獨享優惠」。