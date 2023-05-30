AI需求飆升！NVIDIA將在以色列建設「超級電腦」

前進越南河內！台灣精品首度結合公益音樂會

▲經濟部國際貿易局與外貿協會首次在越南首都河內市國家歌劇院舉行台灣精品音樂會。（圖／貿協）
▲經濟部國際貿易局與外貿協會首次在越南首都河內市國家歌劇院舉行台灣精品音樂會。（圖／貿協）

國際中心賴正琳／綜合報導

為了促進台越文化交流，經濟部國際貿易局與外貿協會首次在越南首都河內市國家歌劇院舉行台灣精品音樂會，聯手10家台灣精品企業展示最新得獎產品，透過當地民眾喜愛的藝文活動，搭配公益善舉，展現台灣精品在越南深耕並回饋社會的正面形象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
 「台灣精品」是台灣產業的優質代名詞，8月也將在胡志明市舉辦體驗行銷活動，透過實體展示攤位，讓越南民眾更深入了解台灣精品產品，協助台灣精品企業拓展越南市場的知名度和影響力。我國駐越南台北經濟文化辦事處石瑞琦大使於開場致詞時表示，本活動除了將台灣精品介紹給大家，也藉由越南國家交響樂團與台灣旅越鋼琴家聯合呈現的音樂饗宴，更代表著越南與台灣的合作一定順利成功。出席音樂會貴賓包含駐越南台北經濟文化辦事處經濟組組長曾顯照、河內台商會會長洪志華、越南商工總會主席與秘書長、越南貿易促進局副局長、越南外交部副司長及駐越外國使節等，並吸引包括越南國家電視臺、越南主流網路媒體24H及thanhnien等採訪報導。

出席音樂會的貴賓一致讚許活動辦理得十分成功，台灣精品透過藝文交流，讓當地民眾更加認識台灣及其獲獎品牌產品；而台灣精品音樂會不忘公益，邀請越南當地大學學生共享藝文饗宴，讓音樂的力量溫暖人心。音樂會現場民眾Anh Nguyen感謝主辦單位的策劃，表示這次藝文體驗十分難得，未來一定親赴台灣看看。音樂會現場表演曲目包括「望見春風」、「蘭陽舞曲」等台灣著名歌曲和民謠，並邀請台灣旅越鋼琴家廖歆巧率領樂團演奏已故知名音樂家蕭泰然「鋼琴協奏曲」Ｃ小調作品，展現台灣藝文風采。

除了歌劇院現場外，為了讓更多越南民眾可共同參與，台灣精品也在歌劇院附近的步行區設置大型LED同步轉播音樂會實況，並設置體驗專區，由台灣精品企業聯手展示最新得獎產品，如圓展及愛比的教學攝影機、華碩的心肺監測穿戴裝置等智慧科技產品、民傑與鐵碳創意設計產品、美科實業和明基材料的皮膚保養產品等。現場品牌出席代表表示，活動生動有趣，帶動人潮前往台灣精品展示區，吸引相當多的民眾前來詢問產品細節，對於未來的潛在銷售幫助極大。此外，河內台商會也設置攤位，展售台灣車輪餅、珍奶、雞排等美食。本次活動藉由音樂、美食及台灣精品得獎產品共吸引超過1萬名河內民眾前來體驗交流，成功地拉近越南與台灣的距離。

▲台灣精品音樂會。（圖／貿協）
▲台灣精品音樂會。（圖／貿協）

新住民生活需求調查將展開　問卷調查1萬份

台灣精品前進東南亞最大汽配展　搶攻新南向市場

台灣女孩向菲籍青年求婚　移工鬥牛籃球賽見證浪漫瞬間

東協是強權對立的制衡機制　越南專家：南海比台海危險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀