前進越南河內！台灣精品首度結合公益音樂會

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出席音樂會的貴賓一致讚許活動辦理得十分成功，台灣精品透過藝文交流，讓當地民眾更加認識台灣及其獲獎品牌產品；而台灣精品音樂會不忘公益，邀請越南當地大學學生共享藝文饗宴，讓音樂的力量溫暖人心。音樂會現場民眾Anh Nguyen感謝主辦單位的策劃，表示這次藝文體驗十分難得，未來一定親赴台灣看看。音樂會現場表演曲目包括「望見春風」、「蘭陽舞曲」等台灣著名歌曲和民謠，並邀請台灣旅越鋼琴家廖歆巧率領樂團演奏已故知名音樂家蕭泰然「鋼琴協奏曲」Ｃ小調作品，展現台灣藝文風采。
除了歌劇院現場外，為了讓更多越南民眾可共同參與，台灣精品也在歌劇院附近的步行區設置大型LED同步轉播音樂會實況，並設置體驗專區，由台灣精品企業聯手展示最新得獎產品，如圓展及愛比的教學攝影機、華碩的心肺監測穿戴裝置等智慧科技產品、民傑與鐵碳創意設計產品、美科實業和明基材料的皮膚保養產品等。現場品牌出席代表表示，活動生動有趣，帶動人潮前往台灣精品展示區，吸引相當多的民眾前來詢問產品細節，對於未來的潛在銷售幫助極大。此外，河內台商會也設置攤位，展售台灣車輪餅、珍奶、雞排等美食。本次活動藉由音樂、美食及台灣精品得獎產品共吸引超過1萬名河內民眾前來體驗交流，成功地拉近越南與台灣的距離。