白鹿流光這輩子眼淚！回顧最虐哭戲 收《周生如故》任嘉倫血書
古裝劇裡的虐劇經典《周生如故》5月31日在中天娛樂台播岀，女主角白鹿有許多催淚的名場面，像是「被迫嫁給太子」、「得知師傅遭受剔骨之刑」、「準備跳樓殉情」等，其中當白鹿收到師傅任嘉倫寫給她的血書時，當下終於知道師傅的心意，同時也了解到師傅為了天下犧牲自己時，讓她當場痛哭失聲，就連導演喊卡後，白鹿還是繼續哭，完全停不下來，即使事後再回看那場戲，她還是覺得相當揪心，白鹿也開玩笑形容：「我把這輩子的眼淚都快流光了。」顯現出她對劇情的投入及用心程度。
記者羅凌筠/綜合報導
《周生如故》改編自小說《一生一世美人骨》的古代篇，講述戰功顯赫的小南辰王周生辰（任嘉倫飾），因緣際會下收名門貴女漼時宜（白鹿飾）為徒弟，朝夕相處兩人感情升溫，但周生辰曾立誓不娶妻妾、不留子嗣，漼時宜則是被選為太子妃，注定無法相守的兩人譜出一段悲情故事。而過去曾說過自己不擅長哭戲的白鹿，在《周生如故》短短24集中，就有30場哭戲，她在劇中情感的感染力更讓她的演技備受認可，更被誇讚是「水龍頭式哭戲」。
白鹿飾演一位幼時因心病而說不出話的漼時宜，性格溫婉守禮節的她，16歲時被送到南辰王府做周生辰的第11位徒弟，更成為王府的團寵，這讓她漸漸打開心房，願意開口說話。白鹿談及劇中一開始飾演的角色設定是16歲，她難為情地表示：「劇裡是16歲，不好意思，就是很厚臉皮地演了一個16歲的少女，以後不會再有了！」為了這部戲她還特別學習手語，當被問到學手語會不會很難時，她謙虛的表示是跟她對戲的演員會覺得難：「我沒有台詞，只做手語，但是他們要看我的手語，然後要明白我在說什麼，然後再自言自語，對對手來說會比較難。」
白鹿在《周生如故》飾演的角色有很多壓抑的戲分，但私下的她性格相當爽朗，許多演員對她的印象就是豪邁的笑聲，與角色本身反差相當大，就連同劇演員任嘉倫也認證：「（相差）太大了，一個天一個地。」兩人更時常拍攝時一同笑場，帶給劇組許多歡樂氣氛，白鹿更說到和任嘉倫合作相當愉快，「我覺得我們在對戲的理解上還是滿默契的，剩下的默契，我覺得都體現在我們有的時候會同時笑場。」