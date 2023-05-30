了解不孕症！多囊性卵巢也能懷孕　「助您好孕」講座提供備孕諮詢

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多囊性卵巢排卵異常 影響自然懷孕成功率「多囊性卵巢症候群」主因是腦部下視丘及腦下垂體的調控出現異常，導致雄性素異常增加、卵泡不發育，引發排卵異常、月經週期不規律等。
許越涵醫師說，像張小姐最長的月經間隔就曾長達4個多月，變成如「季經」般，夫妻間也不知該如何抓時間同房，相當難以自然方式成功懷孕。
許越涵醫師指出，由於多囊性卵巢體質特殊，在進行刺激排卵療程時得特別謹慎小心調控藥物劑量，得以特殊破卵方式降低後續引發卵巢過度刺激的可能性，讓張小姐在取卵後依舊能維持正常的上下班生活，最後也順利取得卵子26顆，並成功培養了7顆優質囊胚接受冷凍保存。
多囊性卵巢有「這些」症狀 應尋求專業治療、諮詢順利取卵並完成優質囊胚培養後，接著解決子宮內膜息肉的問題，許越涵醫師指出，由於子宮內膜息肉會影響胚胎著床成功率，因此需安排子宮鏡手術，切除子宮內膜大於1公分的息肉，手術過程中也盡可能地小心保護內膜降低對子宮內膜的傷害。
後續接著安排植入，將內膜鋪成至合適的狀態，第一次植入張小姐即順利懷孕，夫妻倆都很期待新生命的降臨。
許越涵醫師指出，由多囊性卵巢導致不孕的案例並不少，除降低受孕率外，雄性素過高也會造成青春痘、掉髮或多毛的狀況，以及出現胰島素抗阻的狀況，引起新陳代謝疾病、肥胖，甚至是心理焦慮等問題，女性千萬別輕忽這些相關症狀。
若有疑似症狀，民眾可前往婦產科就醫求診。許越涵醫師表示，也能透過運動及飲食控制來調理身體，若有求子需要，則建議前往生殖醫學門診尋求專業諮詢與協助，避免耽誤治療的黃金時間。
雙和醫院「助您好孕」講座 了解不孕症、生殖醫學為提升民眾對不孕症與生殖醫學的認識，雙和醫院將在6月18日週日上午，於雙和醫院行政大樓一樓階梯教室舉辦「生殖中心助您好孕講座」，邀請婦產科主任温國璋醫師，以及生殖醫學中心負責人許越涵醫師、鍾明宗醫師及林璟容醫師分享不孕症與人工生殖醫療相關衛教知識。
次講座採預約制，活動詳情請參考報名連結（https://www.surveycake.com/s/XlzD9）或雙和醫院官網及官方臉書粉絲團。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58016
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