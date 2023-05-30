準公幼平均就讀滿意度最低！　兒盟提「2大訴求」讓家長安心送托

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「準」公幼非公幼 就讀滿意度最低兒盟公布份「2023台灣育兒現況調查報告」，結果發現以公立幼兒園家長的平均滿意度分數最高(8.6)，而準公共化幼兒園的平均就讀滿意度最低(8.09)。
王婉諭立委也提出近年來頻繁發生在幼托場所的重大兒虐案件，凸顯政府在力求提高幼托量能之際，對於幼托機構的管理制度，因循怠惰，不論從制度面到實務面，都有許多漏洞待補，而許多疏失案例，也在在顯示對於教保人員的養成教育，無法培育正向照顧專業，稽查制度更是嚴重失靈，因此要通盤檢討相關法規，讓孩童獲得平安成長的基本保障，守護更多孩子平安長大。
不只孩子有地方去 而是家長能安心託付兒盟李宏文發言人表示，友善教保服務的提供應該建立在學齡前兒童發展的基礎以及家長的需求上，從調查報告及實際案例當中，兒盟還是看到很多準公幼照顧不佳或是違規的情形，擁有政府公部門資源卻缺乏把關的準公幼，將使得體制不良的幼兒園得以持續招生，致使劣幣驅逐良幣，讓父母對於幼托孩子更憂心忡忡：
1.強化準公幼之退場機制，增加不定期稽查頻率，落實品質監督與管理，同時藉由到園輔導機制確保教保服務品質，保障學齡前兒童的受教權益，使其能在安全健康的環境快樂成長。
2.擴增公共化幼托服務，使公幼比例達四成，提供符合現代家長需求的公托制度: 因政府推動公共化幼托的同時，公私立幼兒園比例始終維持在3:7，未見公幼園所之比例增加，教保服務的提供應該建立在學齡前兒童的發展基礎以及家長的需求上，因此，應擴增公共化幼托服務，使公幼比例達四成；同時，應解鎖公幼教保服務制度上的限制如「放學時間太早」、「寒暑假不開放，托育費另計」等，使公共化教保服務更貼近家長的需求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57970
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