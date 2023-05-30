侯友宜7月提完整核能選項論述 反問賴清德要把國人帶到甚麼方向
代表國民黨參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今（30）日出席議長盃龍舟錦標賽祭江點睛記者會，受訪時記者問到對於核能選項的具體主張，侯友宜表示會跟專家充分討論，在七月份提出完整的論述；他也反問對手民進黨主席賴清德，一下從「非核家園」轉到說把核電變緊急備用，一下子綠營又堅持非核家園，呼籲賴清德應該出來說清楚，到底要把國人帶到什麼方向？
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，在這裡特別跟國人做報告，2025的「非核家園」確實是做不到，很清楚配比做不到20％，至於如何調整整個能源配比，他會很清楚跟國人報告，他的能源政策的白皮書相對配比的方式，到底核一、核二、核三甚至包括核四，面臨專業以及國情，對這個議題會做好跟專家充分討論，在七月份提出完整的論述。
侯友宜話鋒一轉提到，看到民進黨主席賴清德講要將核電變成緊急的備用電，但是又看到民進黨又提出來堅持「非核家園」永不變，但最重要的他還是想問一句，到底不缺電，然後綠能又用不到，提不到要的配比，那不缺電，電的來源從何而來？
侯友宜強調，其實不缺電才是全民最大的共識，不然民生跟產業都會受到影響，期待賴清德一下從非核家園說轉到說把核電變緊急備用，一下子綠營又提出堅持非核家園，這個部分賴清德應該出來說清楚，到底要把國人帶到什麼方向？