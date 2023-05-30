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COMPUTEX 2023引爆AI熱潮！26國科技廠盛大展出　恢復疫前7成規模

▲COMPUTEX 2023 今（30）日登場，總計有1000家國內外科技大廠參與展出，共計3000展位。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲COMPUTEX 2023 今（30）日登場，總計有1000家國內外科技大廠參與展出，共計3000展位。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

COMPUTEX 2023 今（30）日登場！總統蔡英文現身開幕典禮致詞表示，COMPUTEX匯聚國內外資通訊產業上中下游業者，是國際上最具指標性的科技產業盛事，今年邀集來自美國、韓國、加拿大、法國、日本、比利時、義大利等26國，總計1000家國內外科技大廠參與展出，共計3000展位，電腦公會理事長彭双浪指出，基本恢復到以往七成規模，外貿協會董事長黃志芳則於昨日展前記者會上預估，國內外會有超過2萬名買主，其中有1萬2000人來自國外，此次展覽將盛況空前。

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2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）暨新創展區（InnoVEX）今日登場，總統蔡英文、經濟部長王美花、歐盟成長總署副總署長Maive Rute、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台北市電腦公會理事長彭双浪等親臨開幕典禮現場，共同揭開序幕。

蔡英文於致詞時表示，COMPUTEX匯聚國內外資通訊產業上中下游業者，是國際上最具指標性的科技產業盛事，疫情推動數位經濟快速發展，台灣已經逐漸走出疫情陰霾，接下來要在堅實科技基礎上，迎接後疫情時代復甦，讓台灣邁向下一個世代的高科技發展。

外貿協會董事長黃志芳指出，身為全球指標性資通訊及運算科技展覽，COMPUTEX四十多年來見證人類科技產業重大突破，而此刻人類正站在第四次工業革命的轉捩點，人工智慧的決勝關鍵即是運算能力，因此重新定義COMPUTEX為「Computing Techs」，也就是AI時代驅動運算能力的最重要平台。

電腦公會理事長彭双浪則強調，隨著「人流不通靠網路」及「地緣政治競合」等特殊情況，台商在PC、Server、週邊、光電、半導體繳出了十多年來的最高成長及亮眼成績，走過這三年，電子及資通信產品的出口金額，由2019年的1263億美元，衝到2022年的2224億美元，成長76%，這是台灣資訊電子業累積了40年的實力與信用的結果，「台灣ICT產業通過重重考驗，已被國際公認為最有效率、最可靠、最值得信任的夥伴。」

他表示，台灣透過COMPUTEX鏈結國際科技生態圈，多年來COMPUTEX是台灣ICT產業櫥窗、是全球資通訊產品重要的採購平台，也是亞太市場最重要的指標展會。

今年COMPUTEX提出全新定位「共創無限可能（Together we create）」，聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題，邀集來自美國、韓國、加拿大、法國、日本、比利時、義大利等26國，總計1000家國內外科技大廠展出，共3000展位，基本恢復到以往七成規模。

參與廠商包含宏碁、威剛、華擎、華碩、明基、台達、ESSENCORE、技嘉、芝奇、Hanmi Micronics、迎廣、宜鼎、鎧俠、微星、德商鐠羅工匠、雲達科技、瑞昱、美超微、曜越、創見、岳豐、ZOTAC、宏正、營邦、勤誠、振樺、海韻、必恩威、十銓、鴻佰等。

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