外交部國際青年大使交流計畫今開始報名　9月出訪聖露西亞

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外交部指出，今年出訪國聖露西亞為我堅實友邦，與臺灣共享相同理念及價值，青年大使曾於104年到訪，讓該國政府及人民留下深刻良好印象，我駐聖露西亞大使館頻向國內爭取訪團再度造訪，外交部經審慎評估後決定組團出訪聖國，以促進雙邊交流，也讓我青年學子能親身瞭解，並以其視角協助政府在友邦推動外交工作，訪團行程預計約10天。
外交部自98年起每年辦理「國際青年大使交流計畫」，開辦以來已有近1,800名青年學子參與，為政府部門備受歡迎的國際青年交流計畫。109年及110年因國內外疫情嚴峻而暫緩出團，111年恢復組團出訪我亞太友邦帛琉，為中央各部會疫後恢復國際青年交流計畫的首例，任務圓滿成功，成效良好
本計畫自即日起至6月30日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀我國大專院校及研究所、且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選。有意報名者請完成下列程序：（一）自「中華民國外交部全球資訊網」（www.mofa.gov.tw）或「外交部NGO雙語網」（www.taiwanngo.tw）下載「外交部112年國際青年大使交流計畫甄選公告」及相關報名表件；（二）至下列網站（https://forms.gle/DaqJYokGUStSHmtc6）填妥線上報名資訊；（三）將報名文件以掛號郵寄至「外交部非政府組織國際事務會」， 倘有進一步疑問，歡迎洽詢本案承辦人劉諮議，電子信箱：cjliu@mofa.gov.tw或taiwanngo@gmail.com；或於上班時間來電詢問，聯絡電話：（02）2348-2017或（02）2348-2231。