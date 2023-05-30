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外交部國際青年大使交流計畫今開始報名　9月出訪聖露西亞

▲外交部發言人劉永健。（圖／截自外交部直播）
▲外交部發言人劉永健。（圖／截自外交部直播）

記者邱新博／台北報導

全球疫情趨緩，國際交流頻繁更勝以往，為鼓勵我國青年世代參與及體驗第一線外交工作，外交部在今（30）日公布112年度「國際青年大使交流計畫」，在公告、甄選及集訓後，青年大使訪團將於今年9月間赴加勒比海友邦聖露西亞進行訪問，期盼運用我國優秀青年學子的外語專長、文化才藝及精湛廚藝，宣揚臺灣多元文化軟實力，並增進臺聖兩國友好邦誼。

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外交部表示，今年預計甄選40位國際青年大使，除了網羅具備英語宣介或文化才藝專長的學子，另考量聖國核心產業為觀光業及農業，且我國技術團在聖國耕耘多年，輔導種植及推廣多元的農作物，外交部今年首度攜手勞動部，合作遴選曾獲全國技能競賽廚藝獎項優勝的技職學子參團，屆時將運用我國傳遞農業技術所裁培及耕種的當地食材規劃交流活動，以展現臺灣青年精湛的廚藝，期待透過美食聯結臺、聖兩國人民，展現來自臺灣的友誼，也用美食拚外交。

外交部指出，今年出訪國聖露西亞為我堅實友邦，與臺灣共享相同理念及價值，青年大使曾於104年到訪，讓該國政府及人民留下深刻良好印象，我駐聖露西亞大使館頻向國內爭取訪團再度造訪，外交部經審慎評估後決定組團出訪聖國，以促進雙邊交流，也讓我青年學子能親身瞭解，並以其視角協助政府在友邦推動外交工作，訪團行程預計約10天。


外交部自98年起每年辦理「國際青年大使交流計畫」，開辦以來已有近1,800名青年學子參與，為政府部門備受歡迎的國際青年交流計畫。109年及110年因國內外疫情嚴峻而暫緩出團，111年恢復組團出訪我亞太友邦帛琉，為中央各部會疫後恢復國際青年交流計畫的首例，任務圓滿成功，成效良好

本計畫自即日起至6月30日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀我國大專院校及研究所、且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選。有意報名者請完成下列程序：（一）自「中華民國外交部全球資訊網」（www.mofa.gov.tw）或「外交部NGO雙語網」（www.taiwanngo.tw）下載「外交部112年國際青年大使交流計畫甄選公告」及相關報名表件；（二）至下列網站（https://forms.gle/DaqJYokGUStSHmtc6）填妥線上報名資訊；（三）將報名文件以掛號郵寄至「外交部非政府組織國際事務會」， 倘有進一步疑問，歡迎洽詢本案承辦人劉諮議，電子信箱：cjliu@mofa.gov.tw或taiwanngo@gmail.com；或於上班時間來電詢問，聯絡電話：（02）2348-2017或（02）2348-2231。

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