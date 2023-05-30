林靖恩遭控奪房一場空！李坤城「驚人遺產」曝　收入來源超多

汪小菲摔壞肋骨也要飛來台灣！葛斯齊狠酸：他沒老婆沒手機

▲汪小菲今年病痛不斷，曾因為確診肺炎喉嚨痛到不行，最近又摔壞肋骨喘不過氣。（圖／NOWnews資料照）。
▲汪小菲今年病痛不斷，曾因為確診肺炎喉嚨痛到不行，最近又摔壞肋骨喘不過氣。（圖／NOWnews資料照）。

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲今年病痛不斷，繼先前確診肺炎後身心疲憊，一度要母親把他送去八達嶺，他29日直播時透露，康復後又摔了個大跤，把肋骨摔壞了，連喘氣都非常難受，原本計劃週末來台灣的計劃延後至週一，但還是會如約而至，因為答應過和大S家人見面，不過他刻意不帶手機在身邊，被狗仔葛斯齊發布「尋人啟事」，要他別鬧失蹤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲汪小菲躺在床上透露肋骨受傷，但還是要飛來台灣。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
▲汪小菲躺在床上透露肋骨受傷，但還是要飛來台灣。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
汪小菲疫情間透露，曾經摔過幾次，靠著女友張穎穎協助撿回了命，感恩對方救了自己2次，如今舊愛不在身邊，他摔傷沒人心疼，只好直播分享心情，網友心疼他體弱多病，勸他別來台灣了，汪小菲躺在床上直播，病懨懨地說：「誰也別阻止我，我肋骨摔斷了，但是我今晚依舊要飛台北，這是我們的約定，誰也管不著！」心意相當堅決，情緒化反應引起網友熱議。

▲汪小菲在直播中暴走。（圖 ／蘇一白S微博）
▲汪小菲在抖音直播中暴走。（圖 ／蘇一白S微博）
長期盯著他的狗仔葛斯齊，則發微博曬出汪小菲朋友圈截圖，稱汪小菲最近說不用手機了，有事必須找司機轉達，被他狠虧是不是受到抖音打擊太大，連手機都不要了，「你沒有老婆，沒有手機，不過你還有我！現在手機都不用了，那我怎麼找你？」

▲葛斯齊曝光汪小菲的朋友圈截圖，酸他沒老婆沒手機。（圖 ／葛斯齊微博）
▲葛斯齊曝光汪小菲的朋友圈截圖，酸他沒老婆沒手機。（圖 ／葛斯齊微博）
網友笑說，沒想到汪小菲這麼多桃花，最關心他的竟是葛斯齊，打趣說「鬧到最後你倆才是真愛啊」、「氣死大S的唯一辦法就是你和汪小菲在一起」，也有人臆測汪小菲受傷需要長期休養、或是遭到警方調查，也責怪葛斯齊曝光汪小菲的朋友圈，其實是侵犯隱私。

更多「汪小菲開撕大S」相關新聞。

汪小菲直播暴走飆罵髒話　影片曝光網友驚呼：大S結婚10年不容易

汪小菲替大S發聲！「她是個好人」全文曝光　網友傻眼：他還愛

汪小菲為家人慶生恐挨告？張蘭痛罵大S：壞到沒有底線

葛斯齊曝光汪小菲新歡身分！舊愛張穎穎酸爆：我吃麻六記也要給錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀