汪小菲摔壞肋骨也要飛來台灣！葛斯齊狠酸：他沒老婆沒手機
汪小菲今年病痛不斷，繼先前確診肺炎後身心疲憊，一度要母親把他送去八達嶺，他29日直播時透露，康復後又摔了個大跤，把肋骨摔壞了，連喘氣都非常難受，原本計劃週末來台灣的計劃延後至週一，但還是會如約而至，因為答應過和大S家人見面，不過他刻意不帶手機在身邊，被狗仔葛斯齊發布「尋人啟事」，要他別鬧失蹤。
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲疫情間透露，曾經摔過幾次，靠著女友張穎穎協助撿回了命，感恩對方救了自己2次，如今舊愛不在身邊，他摔傷沒人心疼，只好直播分享心情，網友心疼他體弱多病，勸他別來台灣了，汪小菲躺在床上直播，病懨懨地說：「誰也別阻止我，我肋骨摔斷了，但是我今晚依舊要飛台北，這是我們的約定，誰也管不著！」心意相當堅決，情緒化反應引起網友熱議。
長期盯著他的狗仔葛斯齊，則發微博曬出汪小菲朋友圈截圖，稱汪小菲最近說不用手機了，有事必須找司機轉達，被他狠虧是不是受到抖音打擊太大，連手機都不要了，「你沒有老婆，沒有手機，不過你還有我！現在手機都不用了，那我怎麼找你？」
網友笑說，沒想到汪小菲這麼多桃花，最關心他的竟是葛斯齊，打趣說「鬧到最後你倆才是真愛啊」、「氣死大S的唯一辦法就是你和汪小菲在一起」，也有人臆測汪小菲受傷需要長期休養、或是遭到警方調查，也責怪葛斯齊曝光汪小菲的朋友圈，其實是侵犯隱私。